Vinícius y Camavinga sustituyen a Güler y Tchouaméni en el once del Madrid

Guardar

Redacción Deportes, 4 nov (EFE).- Jose Mourinho, técnico del Real Madrid, introduce cinco cambios en el once para el encuentro de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de este miércoles ante el AEK Atenas, incluyendo la ya anunciada titularidad de Vinícius, la entrada de Camavinga o la titularidad de Militao.

Courtois vuelve a ser indiscutible en la portería después de haberse perdido el encuentro contra el Barcelona por un proceso gripal. En la defensa, el técnico portugués opta por Militao, en su primera titularidad tras su lesión, y Rüdiger como centrales, y le da a Dumfries el lateral derecho y a Cucurella el lateral izquierdo.

PUBLICIDAD

Las ausencias de Arda Güler y Aurélien Tchouaméni en la convocatoria aseguraban cambios en la zona del centro del campo. El doble pivote lo formarán Bernardo, que repite, y Camavinga. Vinícius volverá a ser titular, como ante el Leipzig, mientras cumple sanción en LaLiga, y estará acompañado por Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Diomande.

El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Dumfries, Militao, Rüdiger, Cucurella; Bernardo, Camavinga; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé. EFE