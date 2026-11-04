Víctimas de Adamuz creen "tardía" la dimisión de Puente y exigen ampliar responsabilidades

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Huelva, 4 nov (EFE).- La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz considera que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, llega "bastante tarde" y que la asunción de responsabilidades debe ampliarse a directivos de otros entes del sector.

En declaraciones a EFE, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha indicado que la dimisión llega tarde porque "desde que solicitamos su cese el pasado 19 de enero hasta que se haga efectiva su salida, se han contabilizado 69 fallecidos y cientos de heridos. Cientos de familias, en definitiva, destrozadas".

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Además, ha indicado que la responsabilidad "no se puede focalizar solo en Óscar Puente", y ha apuntado directamente a otros organismos del sector ferroviario, señalando a la Autoridad Independiente de Investigación Técnica de Accidentes (Aitat), a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

"Tienen igual o más responsabilidad", ha afirmado Samper, quien ha calificado al equipo directivo de estos entes como "totalmente ineficaces e ineptos" por no haber hecho su trabajo.

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Por ello, la asociación ha exigido su destitución inmediata: "Tienen que salir de ahí, pero a la misma velocidad y en el mismo momento que Óscar Puente". EFE

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