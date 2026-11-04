Una película española se retira del festival Mar del Plata por su relación con Israel

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Madrid, 4 nov (EFE).- La película española 'Tralovento', de la productora Zeitun Films, se ha retirado del Festival Internacional de Cine Mar del Plata por su desacuerdo con una sección dedicada a cine contemporáneo israelí y por la colaboración institucional entre el evento y la Embajada de Israel en Argentina.

Ambos aspectos eran desconocidos por el director de la película, Eloy Domínguez Serén, y el productor de la misma, Felipe Lage Caro, cuando aceptaron la invitación, han asegurado en un comunicado en Instagram publicado un día antes de que se inaugure este jueves la 41ª edición del festival, el único de categoría A en Latinoamérica.

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"Consideramos inaceptables estas decisiones en un contexto histórico marcado por las sistemáticas vulneraciones de los derechos humanos, con un genocidio en Gaza y con el Líbano y Cisjordania sufriendo constantes ataques", afirman.

Aunque dejan claro que "no se trata de un ataque ni de un juicio hacia los cineastas israelíes", de los que desconocen su ideología y defienden su derecho a "crear y expresarse libremente", sí expresan su rechazo a "la financiación y el respaldo que estas producciones reciben de un Estado genocida".

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"Vivimos en un aborrecible mundo que permite la barbarie. Nosotros nos negamos a aceptarla", añaden el cineasta y el productor, que aseguran que su corazón "está con el pueblo palestino y el libanés".

'Tralovento' es una de las películas de la productora gallega Zeitun Films, fundada en 2009 en A Coruña por el cineasta Oliver Laxe y su hermano Felipe Lage Caro. Con ella, Laxe realizó sus primeras obras, como 'Todos vosotros sois capitanes' y 'Mimosas'.

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Sin embargo, el cineasta creó en diciembre de 2021 su propia productora, Filmes da Ermida, a través de la cual, y en alianza con productoras como El Deseo (de Pedro y Agustín Almodóvar), ha impulsado sus proyectos más recientes, como la aclamada película 'Sirāt' (2025). EFE