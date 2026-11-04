Un hombre se atrinchera en la azotea de la Ciudad de la Justicia de Murcia

Guardar

Murcia, 4 nov (EFE).- Un hombre de 51 años se ha atrincherado la tarde de este miércoles en la azotea de la Ciudad de la Justicia de Murcia, donde ha desplegado una pancarta con mensajes relativos a asuntos judiciales mientras amenaza con lanzarse al vacío.

Una fuente de la Jefatura Superior de Policía ha explicado a EFE que, al parecer, el hombre está "descontento con el sistema judicial" por algún asunto de familia.

PUBLICIDAD

Dos negociadores de la Policía se han desplazado al lugar de los hechos para disuadirle de su acción, según la fuente, que ha advertido de la peligrosidad de la situación, ya que el material sobre el que está "es endeble" y hace cierto tiempo cayó parte de la cubierta.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha recibido cinco llamadas que alertaban de lo ocurrido a las 14:05 horas, por lo que se ha enviado al lugar equipos sanitarios con dos ambulancias, además de bomberos, que han colocado un gran colchón bajo la cubierta del edificio. EFE

PUBLICIDAD