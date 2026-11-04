"Todo tiene su fin", el documental que recogerá la historia de Medina Azahara

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Cádiz, 4 nov (EFE).- "Todo tiene su fin" es el título del documental que recogerá los 45 años de historia de Medina Azahara y que se rodará hasta el último concierto de la banda, el próximo 21 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid.

La cuarta edición del South International Series festival ha acogido este miércoles un avance del documental, dirigido por Manuel Guerrero y producido por Happy Contents, productora integrada en Womack Studios, sobre la legendaria banda de rock andaluz.

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Manuel Guerrero ha explicado que pensó en este proyecto cuando leyó en el periódico: "Medina Azahara echa el cierre".

”Sentí que se desmoronaba parte de mi educación sentimental. Soy de Córdoba, como ellos, y allí Medina es una religión”, ha contado.

Aquel mismo día comenzó a investigar si existía algún documental reciente sobre el grupo y preparó un dossier para proponerles la idea de hacer uno. “Quedé con ellos, se lo conté y en dos días se puso en marcha el documental. Mi productora enseguida dijo que sí”.

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El documental repasa la historia de la banda y la acompaña en el tramo final de su carrera, en sus últimos conciertos, y se adentra en aquello que sucede lejos de los focos.

Paco Ventura, guitarrista de la banda, ha agradecido el trabajo del equipo documental y la emoción que acompaña al grupo en última gira: “Aunque dé mucha penita, nos está sirviendo para corroborar el cariño y el respeto con el que nos habéis tratado siempre”.

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“Nunca hemos dejado de hacer la música que hicimos desde el principio. El rock andaluz nunca ha muerto. Es posible que las emisoras dejaran de programarlo, pero en vivo siempre ha sido una referencia para Andalucía, España y buena parte del mundo. Nunca han dejado de llamarnos para tocar", ha comentado Manuel Martínez, fundador y vocalista de Medina Azahara. EFE