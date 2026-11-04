Supremo avala pena de 36 años de cárcel al autor del triple homicidio de Morata (Madrid)

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Madrid, 4 nov (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 36 años de prisión impuesta a Dilawar Hussain F.C., el autor del triple homicidio de tres hermanos septuagenarios en Morata de Tajuña (Madrid) el 17 de diciembre de 2023.

Tras ingresar en prisión, este condenado mató también a su compañero de celda, pero este nuevo caso se dirime en otro procedimiento.

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La Sala de lo Penal del Supremo ha confirmado la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid y ha señalado que los tres crímenes "son realmente execrables por las circunstancias en que se producen y cómo se ejecutan, así como por el regreso al lugar de los crímenes prendiendo fuego a los cuerpos".

Un jurado popular declaró culpable al autor del triple homicidio al ver acreditado por unanimidad que, como reconoció tras el crimen, el acusado mató a golpes "con extrema violencia" a Amelia, Ángeles y Pepe, naturales de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), porque le debían dinero, en un momento en el que tenía un trastorno de personalidad que afectaba de forma leve sus capacidades.

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Dos días después de matar a golpes a los tres hermanos, el condenado regresó al lugar del crimen para prender fuego a sus víctimas, en lo que el Alto Tribunal ve un "plus en la perversidad del crimen" y destaca el "extraordinario empleo de la violencia" contra tres personas de elevada edad como "prueba evidente de la brutalidad y crueldad de los tres crímenes".

Con este argumento, y repasando la sentencia dictada por el juez que presidió el tribunal del jurado, el Supremo niega que, como sostenía el condenado, la sentencia estuviera insuficientemente motivada y destaca además la "extraordinaria agresividad" del condenado.

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También avala el Supremo la atenuante analógica de alteración psíquica que aplicó la Audiencia de Madrid y que ese tribunal desestimara las atenuantes de confesión, destacando que el condenado acudió a dependencias policiales "35 días después del triple crimen, cuando ya sabía que la investigación se había iniciado contra él".

En el juicio, como después recogió el veredicto, se consideró que el condenado no sufría deterioro cognitivo ni tenía alteradas de forma significativa sus capacidades, aunque se reconoció la afectación leve de sus capacidades. Los informes psiquiátricos acreditaron que el condenado era consciente de la realidad y "entendía la acción como mala".

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El jurado que alcanzó el veredicto de culpabilidad consideró probado además que el triple crimen respondió a "una decisión madurada mientras estuvo en la cárcel" tras agredir a una de las hermanas a las que después mató, Amelia, y consideró que pudo actuar "motivado por un ajuste de cuentas, por el daño sufrido" por la deuda y por la muerte de su madre en Pakistán.

Así, la Audiencia Provincial tampoco aplicó la atenuante de arrebato u obcecación contra el autor del triple homicidio, quien también fue condenado por quebrantamiento de condena por quebrantar la orden de alejamiento que tenía en vigor desde febrero de 2023 por haber golpeado a una de las hermanas, Amelia, debido a la misma deuda. EFE

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