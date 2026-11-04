Retiran licencia de pisos turísticos en un bloque de inquilinos amenazados por expulsiones

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Barcelona, 4 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado retirar la licencia de Viviendas de Uso Turístico (HUT) que se había otorgado previamente a la inmobiliaria Gallardo para un bloque de su propiedad en la calle Tarragona de Barcelona, donde los inquilinos estaban en riesgo de ser expulsados.

"La propiedad habría expulsado decenas de familias de sus casas para construir hoteles encubiertos si no fuera por la organización de los vecinos para llevar a cabo este retiro de licencias", ha explicado este martes en una atención a los medios la portavoz de la sección de l'Eixample del Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña (SHSC), Rebeca Pérez.

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El sindicato destaca haber obtenido "una victoria jurídica" que permite retirar las licencias turísticas de los pisos donde todavía vivían familias y evitar que las viviendas se usen para este negocio.

Las licencias de Viviendas de Uso Turístico (HUT) en Barcelona y Cataluña son los registros obligatorios que autorizan legalmente una vivienda para su alquiler de corta estancia.

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La inmobiliaria Gallardo, propietaria del edificio, consiguió permiso para 120 licencias turísticas y comenzó a expulsar a los vecinos para convertir el bloque en "un hotel encubierto", ha afirmado el SHSC.

Los vecinos del Bloc Tarragona junto con el SHSC iniciaron una estrategia contra la propiedad para defender los derechos de los vecinos y presionar al Ayuntamiento de Barcelona para que retirara 78 de las 120 licencias otorgadas, donde "todavía había gente viviendo", ha explicado la portavoz del SHSC.

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La sentencia del TSJC ha validado el mecanismo del Ayuntamiento de Barcelona que decide eliminar las licencias de viviendas de uso turístico de la ciudad antes de 2028 y que dejaría sin efectos la licencia HUT para el Bloc Tarragona.

En su sentencia, la sección segunda de la sala contencioso administrativa del TSJC se basa en la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña, que argumenta que una de las condiciones para considerar una vivienda como HUT es que debe de estar a disposición inmediata de los usuarios del HUT, lo que no podía pasar porque el piso estaba siendo alquilado en el momento de concesión de la licencia.

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Pérez ha considerado que esta sentencia "da jurisprudencia para que se retire la licencia HUT a otros edificios con situaciones similares", entre los que ha citado el Bloc Muntaner.

Se trata de un edificio situado en el número 496 de esta calle barcelonesa que también es propiedad de Gallardo y que, según el SHSC, no está renovando contratos a los inquilinos para convertir las viviendas en pisos turísticos.

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En el caso del Bloc Tarragona, el sindicato ha conseguido firmar una prórroga de tres años para los contratos que finalizaban en 2026.

Sin embargo, uno de los vecinos del bloque, Enric, ha explicado que es "un primer paso", pero que seguirán pidiendo "contratos indefinidos para combatir el negocio turístico con la vivienda". EFE

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