PSOE felicita a los demócratas en EE.UU. y augura que España seguirá su estela con Sánchez

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Madrid, 4 nov (EFE).- El PSOE ha felicitado este miércoles al Partido Demócrata por su "histórica victoria" en las elecciones legislativas en Estados Unidos y ha vaticinado que España seguirá esa "estela" y volverá a apostar por Pedro Sánchez el próximo 29 de noviembre.

"¡Enhorabuena @thedemocrats por esa histórica victoria! #LaFuerzaDeLaGente no se puede parar. Brasil lo demostró con Lula. EEUU sigue su estela. Y el próximo #29N España volverá a apostar por el progreso con @sanchezcastejon", ha escrito en la red social X.

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Los socialistas han reaccionado así a la contundente victoria de los demócratas en las elecciones, que les da el control del Congreso y el Senado, lo que obligará al presidente de EEUU, Donald Trump, a afrontar los próximos dos años de su mandato con una oposición capaz de bloquear su agenda. EFE