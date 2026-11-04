Maria José Moreno, Palau de la Música, Sofía Esparza y G. Moreno, premios Ópera Actual

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Barcelona, 4 nov (EFE).- La soprano granadina María José Moreno, el Palau de la Música Catalana y las también sopranos Sofía Esparza y Génesis Moreno son los distinguidos de la edición de este año de los Premios Ópera Actual, que concede la revista Ópera Actual.

En un acto celebrado este miércoles en el Palau de la Música, se ha hecho entrega de los premios que, en su vigésimo cuarta edición, han reconocido a María José Moreno por su trayectoria artística internacional, por ser una de las intérpretes españolas "más importantes de su generación, con gran dedicación al repertorio operístico, de zarzuela y liederístico".

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La cantante andaluza ha cantado en los principales teatros y festivales nacionales e internacionales, tanto en España como en La Scala de Milán, la Wiener Staatsoper o en el festival alemán Rossini in Wildbad.

El presidente del Palau de la Música Catalana, junto con el director general, Joan Oller, y la directora artística adjunta, Mercedes Conde, han recogido el galardón a una institución por su "apuesta decidida" por la lírica, plasmada en los ciclos Palau Òpera y Palau Grans Veus, y por la "excelencia y proyección internacional" del Orfeó Català.

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En el apartado de Cantante Joven Más Prometedor ha sido distinguida la soprano navarra Sofía Esparza por ser "una de las intérpretes españolas jóvenes de mayor interés y progresión en los últimos años", quien está cantando "con excelentes resultados en los más importantes coliseos españoles tanto ópera como zarzuela".

Asimismo, ha sido reconocida la soprano venezolana Génesis Moreno por sus "excelentes medios vocales, ganadora de numerosos concursos internacionales", en el inicio de una "prometedora" carrera internacional, tras formarse musicalmente en Venezuela y México.

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Durante la ceremonia, se ha ofrecido un breve recital de algunos de los galardonados y becados de la Fundación ÓA, en la edición que ha celebrado los 35 años de andadura de la revista Ópera Actual. EFE