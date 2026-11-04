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Los niños víctimas de violencia en el hogar atendidos por ANAR aumentan un 75 % en 5 años

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Madrid, 4 nov (EFE).- El número de menores víctimas de violencia en el entorno familiar atendidos por las líneas de ayuda de la Fundación ANAR han aumentado un 75 % en cinco años; el padre es el agresor en la mitad de los casos y tan solo una de cada cuatro víctimas infantiles había recibido tratamiento psicológico.

Son datos del estudio 'Violencia intrafamiliar en la infancia y adolescencia según género: tipología, causas y consecuencias', que analiza los 27.138 casos de niños y adolescentes que la sufrían y que fueron atendidos entre junio de 2020 y junio de 2025, de los que el 37 % tenían menos de 9 años.

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Más de seis de cada diez casos ocurren a diario y en el 77,6 % la violencia dura más de un año.

Ocho de cada diez situaciones (83,3 %) tienen gravedad alta y siete de cada diez (70,9 %) urgencia alta.

La violencia más frecuente es el maltrato físico (34,9 %) y psicológico (29,4 %); les siguen el abandono (14,5 %), la violencia de género en el entorno familiar (10,7 %) y las agresiones sexuales (10,5 %).

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En la mitad de los casos de violencia en el hogar, está presente el uso inadecuado de la tecnología, sobre todo en el maltrato psicológico y físico.

Durante ese periodo, la entidad atendió 373.926 peticiones de ayuda por ese motivo en el teléfono, email y Chat ANAR y ayudó a  27.138 niños.

Supone un crecimiento del 75,2 % de los casos de violencia intrafamiliar en cinco años: 3.216 (jun 20/jun 21), 7.368 (jul 21/jun 22), 5.051 (jul 22/jun 23), 5.867 (jul 23/jun 24) y 5.636 (jul 24/jun 25). Uno de cada tres casos atendidos por ANAR sobre cualquier problemática eran de violencia en los hogares.

En los cinco años, han aumentado todos los tipos de violencia en el hogar, pero los que más han crecido son: violencia de género en el entorno familiar (237,4 %), agresiones sexuales (116,6 %) y abandono (97,6 %).

El 60,2 % son mujeres, sobre todo en las agresiones sexuales (80,8 %), maltrato físico (59,3 %) y psicológico (60,8 %).

Respecto a la edad, el 43,5 % tiene entre 13 y 17 años. Las víctimas de 9 años o menos son el 37,8 % y son más susceptibles de sufrir abandono y violencia de género.

El estudio destaca la especial vulnerabilidad de los niños con discapacidad, el 24,9 % del total, con una mayor prevalencia de chicos (66,4 %). En este colectivo, el maltrato físico y psicológico son las formas de violencia más frecuentes.

En el 48,5 % de los casos, el padre es el agresor; en el 28,6 %, la madre, y ambos progenitores, en el 12,2 %.

El padre es el principal agresor en todas las violencias. En las agresiones sexuales predominan las figuras masculinas de la familia (padre, padrastro, primo, hermano, tío, abuelo).

El estudio recoge también la vulnerabilidad de las familias monomarentales, sobre todo por la falta de recursos (el 36,2 % de las víctimas vive solo con su madre), y de migrantes (son casi la mitad de las víctimas) con casos principalmente de maltrato físico, abandono y agresiones sexuales.

Las familias de las víctimas están afectadas por problemas salud mental en el 44,5 % de los casos. En situaciones de abandono, destacan las adicciones, la pobreza infantil y los conflictos por separación, custodia y régimen de visitas. Mientras que en el maltrato psicológico predominan los conflictos de separación y las dificultades de relación entre los miembros de la familia.

La violencia en la familia afecta al fracaso escolar: el 73,4 % tiene un rendimiento escolar medio o bajo.

La salud mental es el principal problema asociado a todas las formas de violencia intrafamiliar, con mayor impacto en la agresión sexual (63,2 %) y el maltrato psicológico (61,9 %). En el caso de las chicas, la autolesión es el mayor predictor de violencia en el entorno familiar.

Sin embargo, solo el 26,3 % de las víctimas había recibido tratamiento psicológico cuando contactó con fundación. Cada víctima sufría 4,8 problemas de media (maltrato psicológico, salud mental, problemas relaciones...).

"Sucede dentro de la casa, nadie lo sabe. Según los niños que escuchamos diariamente, se sienten solos. Les han mordido, pegado, sacudido, humillado... Viven en hogares donde sienten miedo y en ocasiones les es muy complicado pedir ayuda", ha explicado Diana Díaz, directora de las Líneas de Ayuda, quien ha recalcado la importancia de la detección por parte de otras personas adultas del entorno para ponerles a salvo cuanto antes. EFE

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