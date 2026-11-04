Lakovic: el Cluj Napoca es un equipo muy atlético que en Europa siempre ha competido bien

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Santa Cruz de Tenerife, 4 nov (EFE).- El técnico de La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, ha asegurado este miércoles que su próximo rival en Copa Europa, el Cluj Napoca, es un equipo que, a lo largo de los últimos años, ha estructurado plantillas "muy atléticas y físicas" que le han hecho "competir muy bien todas las temporadas".

El entrenador de La Laguna Tenerife ha advertido de la exigencia del encuentro de mañana jueves ante el U-BT Cluj-Napoca, en el que ha señalado que su equipo "deberá igualar el físico y la intensidad" del conjunto rumano para competir por la victoria, después de la derrota encajada en Liga Endesa ante Leyma Coruña.

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El esloveno ha reconocido que dicha derrota "debe servir de reflexión", después de un partido en el que los canaristas estuvieron por delante "durante buena parte del encuentro", pero acabaron "cediendo por falta de concentración, intensidad y defensa", aspectos que considera "imprescindibles" para mantener las opciones de triunfo.

Lakovic ha definido al Cluj-Napoca como un "equipo muy atlético y físico", que lleva varias temporadas "compitiendo a buen nivel en la Copa Europa" pese a que su inicio de campaña no haya respondido a las expectativas, pero destacó su "capacidad anotadora en el perímetro, con jugadores como Livingston, Smart, Kulamae y Leland Walker".

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Ha resaltado también el "potencial interior" del conjunto rumano, con Plausić y Bishop, por lo que ha situado "la intensidad, la protección del rebote defensivo y la capacidad para generar buenas posiciones de ataque a partir de la defensa" como algunas de las claves del encuentro. EFE

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