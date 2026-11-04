La alta velocidad Madrid-Barcelona acumula retrasos de hasta 15 minutos por robo de cable

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Madrid, 4 nov (EFE).- La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona acumula retrasos de hasta 15 minutos debido al robo de cable entre los municipios zaragozanos de Guallar y Plasencia de Jalón, aunque la circulación no se ha visto interrumpida.

Según un comunicado publicado este miércoles en las redes sociales de Renfe, que recoge la información aportada por el gestor de la infraestructura, Adif, la circulación entre Madrid y Barcelona "se encuentra afectada debido a una incidencia en la infraestructura ferroviaria por robo de cable entre Guallar y Plasencia de Jalón".

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Fuentes de Adif han explicado a EFE que no es posible determinar, por el momento, cuándo se recuperará la normalidad en dicho tramo, aunque han precisado que este tipo de averías no se resuelven de forma sencilla.

Este tipo de robos son relativamente frecuentes en esta línea e incluso se da la circunstancia de que la Guardia Civil detuvo el pasado mayo a dos personas, acusadas de sustraer 1.100 metros de cable de cobre de la línea ferroviaria convencional Madrid-Barcelona en varios robos cometidos durante el mes de abril y cuyo valor supera los 93.800 euros.

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La nueva incidencia ferroviaria se produce un día después de la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ocurrido el pasado 28 de octubre en las cercanías de Urda (Toledo), que causó la muerte de 69 personas y heridas a más de 200. EFE