Espana agencias

La Abogacía de la Generalitat rechaza la petición de Pradas de asistencia jurídica al entender que renunció a ella

11/04/2025 La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La jueza acordó la citación de Pradas porque era la persona que el día de la riada tenía atribuida como máxima autoridad el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población y, respecto a Argüeso, por su "relevancia orgánica''. Varias personas se han concentrado en las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia para exigir justicia por las víctimas. POLITICA Rober Solsona - Europa Press
11/04/2025 La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La jueza acordó la citación de Pradas porque era la persona que el día de la riada tenía atribuida como máxima autoridad el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población y, respecto a Argüeso, por su "relevancia orgánica''. Varias personas se han concentrado en las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia para exigir justicia por las víctimas. POLITICA Rober Solsona - Europa Press
Guardar

La Abogacía de la Generalitat ha comunicado a la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat e investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, el rechazo a su petición de asistencia jurídica ya que no consta que hubiera formulado esa solicitud con carácter previo a su comparecencia ante el Juzgado de Catarroja, que tuvo lugar el 11 de abril de 2025, y en la que designó a un abogado, por lo que entiende que renunció a ella en ese momento.

Así consta en el escrito de la Abogacía, avanzado por Las Provincias y consultado por Europa Press, en el que el Abogado General de la Generalitat subraya que, en esa comparecencia judicial, Pradas "designó abogado de su confianza" por lo que "se debe entender, como prevé el artículo 33.3 del Reglamento de la Abogacía General de la Generalitat, que renunció en ese momento a la asistencia jurídica" por parte de este órgano.

PUBLICIDAD

Pradas, que ejerció como consellera de Justicia e Interior desde el 12 de julio al 22 de noviembre de 2024, pedía que se le reconociera el derecho a la asistencia jurídica de la Generalitat al estar los hechos objeto de investigación relacionados con el ejercicio de su cargo --al haber ocurrido la dana que dejó 234 víctimas mortales en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024--.

Asimismo, exponía haber actuado "en todo momento con sujeción a la legalidad, no constituyendo una infracción manifiesta, clara y terminante del ordenamiento jurídico y que tampoco existe coincidencia de intereses".

PUBLICIDAD

NINGÚN ESCRITO DE ABRIL

La Abogacía de la Generalitat argumenta que no existe en sus registros ningún escrito presentado en abril de 2025 dirigido a la Subsecretaría de la Conselleria de Emergencias e Interior, como Pradas indicaba en otro escrito de fecha 16 de octubre de este año. En octubre de este este año, la Abogacía le requirió que subsanara y documentara esa documentación ya que no constaba fecha, ni registro de presentación --de entrada-- ni se aportaba el auto de 10 de marzo de 2025 de citación como investigada.

Asimismo, dirigió un oficio a la Subsecretaría de la Conselleria de Emergencias e Interior, solicitando que confirmara la existencia de ese "escrito presentado en abril de 2025" y emitiera informe. Por su parte, Pradas remitió el auto, un documento acreditativo de su comparecencia en el juzgado pero no la acreditación de la existencia una solicitud formulada en abril de 2025.

La Subsecretaría de la Conselleria de Emergencias e Interior confirmó el pasado 23 de octubre que que, tras revisar todas las entradas de registro de abril de 2025, "sin obtener resultado y, realizar otras búsquedas más extensivas, no hay constancia registral de dicha solicitud".

Ante esta situación, la dirección del Gabinete de Estudios de la Abogacía General de la Generalitat emitió informe en el que propuso la desestimación de la solicitud de asistencia jurídica ya que el artículo 11 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica de la Generalitat, recoge que la incluida para esa defensa "no menoscaba su derecho a designar abogado que le asista o a solicitar que éste le sea designado de oficio".

En este caso, la Abogación señala que Pradas compareció ante el Juzgado con un abogado designado por ella; que no presentó solicitud de asistencia jurídica antes de comparecer ante el Juzgado; que el documento aportado en octubre no tiene fecha, ni consta en el mismo registro de presentación, por lo que no consta tampoco que se formulara esa solicitud "en abril de 2005". Tampoco, al ser requerida para ello, Pradas ha aportado documento ninguno que acredite la existencia ese escrito.

Por tanto, la Abogacía considera que se debe entender, como prevé el artículo 33.3 del Reglamento de la Abogacía General de la Generalitat, que renunció en el momento en que designó a un letrado en su comparecencia que renunció a la asistencia jurídica por parte de la Abogacía General de la Generalitat.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Carlos Cuerpo se reúne de urgencia con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y con el secretario de Estado

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Carlos Cuerpo se reúne de urgencia con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y con el secretario de Estado

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Zelenski aterriza de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz para asistir a la inauguración

Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI, recibirá a homólogos como Javier Milei, presidente de Argentina, pero no estarán Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez o Nayib Bukele

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Zelenski aterriza de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz para asistir a la inauguración

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Agorazein, el grupo de rap que cambió la música urbana en España, vio crecer a C. Tangana y vuelve diez años después con cuatro conciertos en Madrid

El colectivo, formado por El Madrileño, Sticky M.A., Jerv.AGZ, I-Ace y Fabianni, tiene previsto actuar en el Movistar Arena el 15, 16, 17 y 18 de noviembre

Agorazein, el grupo de rap que cambió la música urbana en España, vio crecer a C. Tangana y vuelve diez años después con cuatro conciertos en Madrid

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

La rebaja del 10% al 5% de los gravámenes comerciales a partir del 1 de enero abre nuevas oportunidades para las exportaciones españolas al gigante asiático, que ya compra a España más del 80% del aceite de oliva que consume

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Carlos Cuerpo se reúne de urgencia con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y con el secretario de Estado

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Carlos Cuerpo se reúne de urgencia con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y con el secretario de Estado

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Zelenski aterriza de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz para asistir a la inauguración

Zapatero reconoce que no tiene los estuches ni los certificados de las joyas por haberlas recibido hace 19 años e insiste en que fueron un regalo “personal”

La ITV mejora sus números entre los coches más antiguos, que reducen sus rechazos en los últimos cinco años

Javier Milei se reunirá esta noche en Madrid con Abascal: su agenda no incluye la asistencia a la inauguración de la Cumbre Iberoamericana ni cena con los reyes

ECONOMÍA

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

España se queda sin margen para gastar: la AIReF alerta de que no hay dinero para afrontar inversiones en infraestructuras

Barcelona prevé devolver 10.000 pisos turísticos al mercado del alquiler: el plan de Collboni para recuperar viviendas

El Imserso abre el plazo para solicitar 199.000 plazas para acudir a balnearios en 2027: precios, fechas y cómo apuntarse

DEPORTES

AEK Atenas - Real Madrid, en directo el partido de la Champions League: Vinicius regresa al once inicial, en el que también está Diomande

AEK Atenas - Real Madrid, en directo el partido de la Champions League: Vinicius regresa al once inicial, en el que también está Diomande

Jesús Owono habla por primera vez de lo ocurrido tras la muerte de Jesús de Miguel: “Son los días más difíciles de mi vida”

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el AEK de Atenas y el Real Madrid

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”