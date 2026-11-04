Interior activa la red que coordinará la seguridad para las elecciones del 29N

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Madrid, 4 nov (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este miércoles la reunión en la que se ha activado la red de coordinación para garantizar la seguridad en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Se trata de un instrumento de coordinación que se creó en 2019 a raíz de las medidas impulsadas por la Unión Europea para reforzar la seguridad e integridad de las elecciones, según informa el Ministerio del Interior en un comunicado.

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"La experiencia acumulada desde 2019 ha demostrado la utilidad de este modelo, ya que la coordinación entre los organismos representados en la red ha permitido responder con rapidez ante incidentes en páginas institucionales, campañas de desinformación y amenazas dirigidas contra los sistemas electorales", ha señalado en la reunión el ministro.

Marlaska ha destacado que la "fortaleza" de la red reside en "conectar capacidades, compartir alertas y acordar respuestas antes de que una incidencia pueda afectar al normal desarrollo del proceso electoral, ya que ningún organismo puede afrontar por separado riesgos cada vez más interdependientes".

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Este órgano, ha añadido Marlaska, permite "anticipar riesgos, compartir información y coordinar la respuesta de las instituciones implicadas".

El protocolo de actuación de la Red se articula en torno a cuatro ejes: preservar la transparencia y objetividad del proceso electoral, salvaguardar los datos personales frente a cualquier injerencia, proteger a personas, infraestructuras, sistemas de información y la difusión provisional de resultados, y detectar narrativas de desinformación que puedan erosionar la confianza ciudadana o dificultar el voto libre e informado.

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El objetivo de la red -continúa el comunicado- es asegurar una coordinación operativa y permanente entre los organismos competentes, facilitar el intercambio de información y contribuir a una respuesta adecuada ante las incidencias que puedan producirse.

A la reunión han asistido los máximos responsables de todos los centros directivos adscritos a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Subsecretaría del Ministerio con competencias en la materia.

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También miembros del Departamento de Seguridad Nacional y de la Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia del Gobierno; del Ministerio de Defensa (Centro Nacional de Inteligencia, Centro Criptológico Nacional y Mando Conjunto del Ciberespacio), y del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (Agencia Estatal de Administración Digital e Instituto Nacional de Ciberseguridad).

Otros organismos e instituciones miembros de la Red son la Junta Electoral Central, el Instituto Nacional de Estadística, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, la Agencia Española de Protección de Datos y la Sociedad estatal Correos y Telégrafos.EFE

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