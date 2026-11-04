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Frente Amplio registra una petición en el Parlamento Europeo para revertir la liberalización del ferrocarril

17/10/2026 El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
17/10/2026 El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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Frente Amplio ha registrado un escrito ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que insta a Bruselas a revertir las políticas comunitarias de liberalización del sector ferroviario tras el reciente accidente de Urda (Toledo).

La solicitud ha sido cursada por el dirigente de IU y número tres de la lista de Frente Amplio por Madrid a los comicios del 29N, Toni Valero, que demanda a la Comisión Europea y a la propia Eurocámara que revise el marco normativo del sistema ferroviario y se abandone la liberalización de este medio de transporte.

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En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Valero ha afirmado que en estas elecciones España se juega un "modelo de país" para la clase trabajadora y que un ejemplo clarísimo está en el ferrocarril, que no puede estar "subordinado al mercado" ni al "beneficio de unos pocos".

"Nuestra apuesta está clara, un ferrocarril cien por cien público", ha subrayado Valero para denunciar que la liberalización del sector público "mata", porque solo responde a la lógica del "capitalismo con prisas".

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En dicho escrito, el también diputado en el Congreso pide a este órgano del Parlamento Europeo que se evalúen las consecuencias de la liberalización del servicio ferroviario en la seguridad y reclama medidas para que este sector esté gestionado desde la esfera pública en sus distintas parcelas.

Asimismo, demanda a la Comisión Europea ofrezca "una respuesta detallada sobre los efectos de los sucesivos paquetes ferroviarios y su adecuación a los objetivos de seguridad, servicio público y cohesión".

"El tren no está para enriquecer a empresas privadas, está para garantizar el derecho a la movilidad, conectar nuestros pueblos y ciudades y prestar un servicio público de calidad. Es también una herramienta fundamental para afrontar la emergencia climática", ha agregado para afear que los socialistas y populares a nivel europeo hayan propiciado el modelo de liberalización del tren durante décadas.

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