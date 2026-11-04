España presenta la camiseta con la que jugará el Mundial 2027 de Rugby

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Madrid, 4 oct (EFE).- La Real Federación Española de Rugby (RFER) presentó este miércoles la camiseta con la que disputará el Mundial de Rugby de 2027 que se jugará en Australia, un torneo al que Los Leones -como se conoce al combinado nacional- volverán el próximo otoño después de 28 años sin clasificarse.

En un acto que tuvo lugar en la nueva sede federativa en Madrid, el presidente Juan Carlos Martín, "Hansen", y el responsable de la empresa de climatización Haier, nuevo patrocinador del equipo masculino, Fidel Espiñerira, manifestaron que esperan que este acuerdo, que es "un uno por uno", "sea una colaboración de largo recorrido".

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España logró en 2025 una plaza para Australia 2027 después de no haberse clasificado para la máxima cita de este deporte desde que lo hiciera para Gales en el Mundial de 1999.

La RFER también ha presentado la candidatura para organizar el Mundial de 2035 para el que compite con Argentina y Japón.

Los Leones estrenarán la nueva camiseta el próximo sábado en Madrid cuando se enfrenten a la selección de Uruguay en la cuarta jornada de la Copa de las Naciones que abre una ventana internacional en la que la selección nacional disputará otro encuentro contra Chile, el 14 de noviembre en Leganés (Madrid), y el 21 de este mes contra Samoa en Málaga.

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"Vamos a trabajar con el foco puesto en Australia 2027, pero no queremos trabajar solo hasta Australia y luego desaparecer", señaló el presidente federativo que anunció que pronto se anunciarán otras competiciones de máximo nivel que tendrán lugar en España.

Hansen, que dijo que "todo esto lo hacemos por el jugador de rugby en España", recordó respecto al Mundial de 2035 que la candidatura ya ha presentado toda la documentación que World Rugby (la federación internacional) requiere y que concurrir con otro país está descartado y sería "contraproducente".

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Detalló el apoyo institucional y de LaLiga que ha recibido el proyecto, así como los factores con los que cuenta como los estadios -que serían los de fútbol- en los que no hay que hacer inversiones, la red de transportes y la experiencia del Mundial de Fútbol 2030 solo cinco años antes.

Sobre las audiencias televisivas, Hansen destacó que los mundiales de rugby son el tercer acontecimiento deportivo más seguido.

Por su parte, el responsable de Haier en España, Fidel Espiñeira, explicó que su compañía se ha decidido por este patrocinio porque se identifica con los valores del rugby como "la excelencia, la fiabilidad y el trabajo en equipo". EFE

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