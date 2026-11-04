El Supremo archiva una querella de Vox contra Pedro Sánchez por la entrada masiva en Ceuta

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Madrid, 4 nov (EFE).- El Tribunal Supremo ha archivado una querella de Vox y varias denuncias interpuestas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros por supuestos delitos de prevaricación y dejación de funciones respecto a la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta del pasado julio.

Consideran los magistrados que la querella no presenta "elementos suficientes que justifiquen dirigir ahora un procedimiento" contra el jefe del Ejecutivo y ministros como Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y Mónica García (Sanidad).

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Además de la querella del partido de Santiago Abascal, la Sala de lo Penal ha archivado tres denuncias interpuestas por el colectivo Manos Limpias y dos particulares.

"Los documentos e informaciones recogidas en los escritos ponen de manifiesto la necesidad de examinar lo sucedido, pero no permiten trasladar, en este momento, la responsabilidad de lo sucedido a todas las personas aforadas que son denunciadas por el querellante y los denunciantes", subraya la Sala.

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Esto no implica, añade en su auto, una declaración sobre la atipicidad de los hechos o la inexistencia de responsabilidad penal.

Precisa asimismo que si de la investigación abierta en la Audiencia Nacional por la entrada de decenas de miles de personas migrantes de finales de julio se desprenden datos objetivos que permitan individualizar una participación penalmente relevante de algún aforado, es la jueza quien debe elevar al Supremo una exposición razonada para que resuelva sobre su competencia y si se abre un procedimiento. EFE

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