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El PP no actuará contra el edil acusado de agredir al delegado del Gobierno en Cantabria

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Santander, 4 nov (EFE).- El PP de Cantabria no adoptará ninguna decisión contra el edil de Ruesga David Setién, al que el líder del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha denunciado por agredirle, y cree que su versión de los hechos transmite más credibilidad que la del denunciante.

Casares denunció ante la Guardia Civil al concejal del PP por agredirle de forma "física y verbal", en concreto con una bofetada, cuando ambos coincidieron este pasado domingo en una feria ganadera de la localidad cántabra de Arredondo.

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Tras la denuncia el PP de Cantabria ha abierto una información reservada sobre los hechos en la que afirma que le "transmite más credibilidad" la versión del concejal, que ha negado la agresión.

Según ha explicado en un comunicado la secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta, el Comité de Derechos y Garantías del partido escuchó el martes por la tarde la versión del concejal, "quien niega tajantemente haber pegado una bofetada" a Casares.

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"Esta versión fue corroborada por varios testigos, que también niegan que se produjera una agresión, y ha sido ratificada esta mañana por el propio concejal en su declaración ante la Guardia Civil", dice el PP.

Añade que, "dado que la versión del delegado no coincide ni con el relato del concejal ni con el de los numerosos testigos", el Partido Popular esperará a que se clarifiquen los hechos en el proceso judicial, en el que el concejal "hará valer su derecho de defensa", y será en ese momento cuando decida si tiene que actuar.

González Revuelta ha subrayado que su partido "rechaza cualquier tipo de violencia" y ha añadido: "confiamos en que se esclarezcan los hechos y se respeten los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia por parte de todos". EFE

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