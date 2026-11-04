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El PP confirma que Feijóo acudirá al funeral por las víctimas de Urda y espera que también asista Sánchez

30/10/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una reunión con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios, en la sede del PP, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). Esta reunión con expertos del sector ferroviario se produce dos días después del accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que este miércoles, 28 de octubre, un AVE de Renfe arrolló a un Iryo que se encontraba parado en la vía después de un fallo del sistema LZB provocando la muerte de al menos 69 personas. POLITICA Marta Fernández - Europa Press
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El PP ha confirmado este miércoles que Alberto Núñez Feijóo asistirá el día 12 de noviembre al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha confiado en que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y otros candidatos a la Presidencia del Gobierno también acudan, según han señalado fuentes de la formación.

En concreto, el funeral por las víctimas del siniestro ferroviario de Urda se celebrará el próximo jueves, 12 de noviembre, a las 19.00 horas en la Catedral de Toledo, según ha avanzado este miércoles el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

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En rueda de prensa con motivo de la presentación del Día de la Iglesia Diocesana 2026, el arzobispo ha apuntado que será él quien presida la misa junto al obispo auxiliar, Francisco César García. Del mismo modo, ha apuntado que al funeral acudirán los obispos de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, así como "muchos obispos de España" y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

EL FUNERAL SE PRODUCE POCO ANTES DE QUE ARRANQUE LA CAMPAÑA

El PP ha confirmado que Feijóo asistirá a ese funeral en Toledo en recuerdo de los fallecidos en Urda, que se produce pocas horas antes de que arranque formalmente la campaña electoral para las generales del 29 de noviembre, algo que, les obliga a "reestructurar" la agenda de su candidato, según fuentes de la formación.

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Los 'populares' han señalado que desean que el resto de partidos y el resto de aspirantes a la Presidencia del Gobierno "también puedan asistir a este funeral y que las creencias y las ideas de nadie no estén por encima de un merecido homenaje a quienes han perdido la vida esta catástrofe ferroviaria", han añadido las mismas fuentes.

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