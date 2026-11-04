El jockey inglés Shoemark, seis veces ganador de Grupo 1, montará en Madrid

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Madrid, 4 nov (EFE).- El jockey inglés de 30 años Kieran Shoemark, ganador de seis carreras de Grupo 1 (máxima categoría mundial) en Gran Bretaña, Irlanda y Francia, debutará en España el próximo domingo. Será el jinete de “Imagine”, caballo de la preparadora Cristina Buesa, en el Gran Premio Román Martín del Hipódromo de La Zarzuela de Madrid.

Shoemark, descendiente de una dinastía de jinetes, ha ganado más de 600 carreras en Gran Bretaña, turf en el que más se prodiga y donde esta temporada se impuso en junio en el Queen Anne Stakes (Grupo 1) de Royal Ascot a lomos de “Diez Bob Tony”, caballo del preparador Ed Walker con el que viene de firmar un segundo puesto en el Queen Elizabeth II (Grupo 1).

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Este año también cuenta con un triunfo de primer nivel en Irlanda para el mismo entrenador, con “Almaqam” en la Copa de Oto Tattersalls, en la pista dublinesa de The Curragh. También con posterioridad ha terminado segundo de Grupo 1 con este mismo ejemplar.

El pasado fue uno de los fines de semana más exitoso del jockey, que firmó cuatro victorias en una misma jornada, en la pista de hierba de Newmarket (Inglaterra), entre ellas la lograda con “Aegean Prince” en un Grupo 3.

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El Gran Premio Román Martín del domingo se presenta como un duelo entre el mejor tres años de 2026, “Majestad”, con sus victorias en la Poule de Potros, Villapadierna-Derby y Memorial Duque de Toledo, un triplete de mucho mérito, frente a “Imagine”.

“Imagine”, la baza de Shoemark, es un caballo nacional que ha sumado tres victorias en la presente campaña y se colgó la medalla de plata en el reciente Gran Premio de la Hispanidad, frente a sus mayores. EFE

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