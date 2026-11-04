El IBEX 35 sube un 3 % en su mejor sesión desde abril tras la victoria demócrata en EE.UU.

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Madrid, 4 nov (EFE).- La Bolsa española ha subido un 3 % este miércoles, ha firmado su mejor jornada en casi siete meses y ha recuperado la barrera de los 19.300 puntos, impulsada por la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y el notable ascenso de Wall Street.

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ha sumado 563,7 puntos, ese 3 %y ha terminado de negociar en los 19.370,9 puntos, un nivel que no se veía desde hace un mes. En lo que va de año, incrementa sus ganancias acumuladas al 11,92 %.

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El selectivo nacional arrancaba con avances y pronto los incrementaba en una jornada en la que ha llegado a tocar un máximo intradía en los 19.482 puntos a las 17:00 horas (16:00 GMT), impulsado por el comportamiento alcista de la bolsa neoyorquina y la subida de los bancos tras el resultado electoral estadounidense.

Banco Santander ha repuntado el 4,87 % como el segundo valor más alcista del índice en la jornada, seguido por Caixabank, que ha sumado el 4,66 %. BBVA ha ganado el 4,32 %, como la quinta mayor subida; Bankinter, el 3,54 %; Banco Sabadell, el 2,99 %; y Unicaja, el 2,35 %. EFE

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