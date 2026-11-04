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El Govern se reunió con Meta, Google y TikTok para pedir colaboración tras los disturbios

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Barcelona, 4 nov (EFE).- Los consellers catalanes de la Presidencia, Albert Dalmau, y de Interior, Núria Parlon, se reunieron el pasado viernes en el Palau de la Generalitat con representantes de Meta, Google España, TikTok y la asociación Ametic para pedirles "colaboración" tras los disturbios registrados el sábado anterior en Barcelona.

En este encuentro también participaron el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort; el director general de los Mossos, Ferran López, y la comisaria jefa de este cuerpo policial, Sílvia Catà, según han explicado este miércoles a EFE fuentes del Ejecutivo catalán.

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Este martes, de hecho, el Consell Executiu acordó encargar a la Dirección General de la Policía un informe que analice posibles incumplimientos de la normativa por parte de las plataformas en la convocatoria de Blocus y al Gabinete Jurídico de la Generalitat que estudie acciones judiciales contra estas si han desatendido sus obligaciones.

En la sesión de control de este miércoles en el Parlament, el presidente catalán, Salvador Illa, ha denunciado que plataformas digitales de este tipo se usen como "vehículo para alentar acciones criminales".

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"Ya basta (...) No es aceptable", ha añadido tras defender que se debe "poner freno" a hechos como este.

Ha dicho que lo que no podrían hacer los medios de comunicación tradicionales tampoco deben poder hacerlo estas plataformas.

En concreto, según ha indicado el president, el Govern reclama a estas plataformas que eviten difundir convocatorias como la de Blocus y que ayuden a identificar a los responsables. EFE

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