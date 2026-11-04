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El BOE publica el cese de Puente y la encomienda a Cuerpo del despacho de Transportes

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Madrid, 4 nov (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el cese de Óscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y ha encomendado la gestión de ese departamento al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, que asume "el despacho ordinario de los asuntos".

Cuerpo asume por tanto estas funciones y continúa al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, además de seguir ostentando la Vicepresidencia Primera del Gobierno.

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El BOE publica la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de colocar a Cuerpo al frente de los asuntos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través del Real Decreto 975/2026, de 4 de noviembre, como consecuencia de la vacante en el cargo por la renuncia de Puente.

Asimismo, una disposición anterior, formalizada a través del Real Decreto 974/2026, de misma fecha, dispone la salida del ya exministro, al que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradece "los servicios prestados".

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La salida de Puente y el nombramiento de Cuerpo se han publicado en el BOE horas más tarde de la declaración institucional realizada este miércoles por Sánchez, producida después de que en la víspera el político vallisoletano anunciase su dimisión tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que provocó la muerte de 69 personas. EFE

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