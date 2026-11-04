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El accidente con tres muertos en una fosa de purines, el más grave de este tipo desde 2003

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Madrid, 4 nov (EFE). La muerte de tres personas en un accidente laboral al quedar atrapadas este miércoles en el interior de una fosa de purines de una granja de Pitillas (Navarra) es el suceso más grave registrado en España en este tipo de instalaciones desde abril de 2003, cuando cuatro miembros de una misma familia murieron por inhalación de gases tóxicos en una explotación ganadera de Los Dolores (Murcia).

En diciembre de 2023, otro hombre de 74 años falleció intoxicado mientras trabajaba en el interior de una fosa de purines de una granja de ovejas en Leitza (Navarra), mientras que un segundo trabajador tuvo que ser hospitalizado por intoxicación.

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Esta es una relación de fallecidos en fosas de purines desde 2002:

- 5 de junio de 2002 - Santa Cecilia (Burgos). Un hombre de 61 años es hallado muerto en el interior de una fosa de purines en la Granja de la Degesa. El cuerpo fue encontrado por compañeros de trabajo. La Guardia Civil apuntó a que pudo sufrir algún desvanecimiento y caer a la fosa mientras trabajaba junto a ella.

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- 26 de abril de 2003 - Los Dolores (Murcia). Cuatro miembros de una misma familia murieron por inhalación de gases tóxicos en el pozo negro de su explotación ganadera, que estaba atascado de purines. Los fallecidos se disponían a limpiar el interior del pozo y, según los testimonios recogidos, fueron bajando de uno en uno y murieron de forma consecutiva.

- 11 de enero de 2004 - Biosca (Lleida). Un cazador de 67 años falleció al caer en una balsa de purines cuando intentaba salvar a su perro, que había entrado antes en la charca. El animal también murió.

- 3 de abril de 2006 - Vilanant (Girona). Un vecino de 63 años murió al caer a una fosa séptica de purines en la masía Mas Pujades. Estaba trabajando en la instalación cuando, por causas no precisadas, cayó al interior. Un compañero logró sacarlo antes de la llegada de los servicios de emergencia, pero ya había fallecido.

- 28 de marzo de 2016 - Galisancho (Salamanca). Un trabajador murió mientras limpiaba una fosa de purines en una explotación de ganado porcino. Conducía un tractor y quedó inconsciente tras recibir una descarga de la toma de fuerza del vehículo durante las labores de limpieza.

- 6 de septiembre de 2022 - Villanueva de Sijena (Huesca). Un trabajador de 46 años falleció en una explotación ganadera por las emanaciones de gases de una balsa de purines. El cadáver fue localizado horas después por uno de los socios de la explotación. La autopsia atribuyó la muerte a un accidente laboral.

- 6 de diciembre de 2023 - Leitza (Navarra). Un hombre de 74 años falleció intoxicado mientras trabajaba en el interior de una fosa de purines situada en una granja de ovejas en Leitza. Otro hombre, de 46 años, que estaba con él logró salir de la fosa y dar la alerta, aunque también resultó intoxicado y fue trasladado al hospital.

- 4 de noviembre de 2026. Pitillas (Navarra). Tres personas han fallecido en un accidente laboral al quedar atrapadas cuando se encontraban en el interior de la fosa de purines de una granja de esta localidad navarra.EFE

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