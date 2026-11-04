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Detenido por falsificar documentos para empadronar a 32 inmigrantes en 4 viviendas

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Albacete, 4 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre por falsificar contratos de arrendamiento y facturas de consumo de electricidad para empadronar a 32 inmigrantes en cuatro viviendas de Albacete sin el consentimiento de los propietarios.

En la misma operación, que sigue abierta para detectar posibles casos similares, se ha identificados a tres colaboradores del detenido, que es vecino de Albacete, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

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La investigación comenzó cuando el Ayuntamiento de Albacete puso en conocimiento de la Policía Nacional que habían detectado varios expedientes de empadronamiento en los que los mismos individuos, de forma reiterada, inscribían a ciudadanos extranjeros en domicilios de Albacete y había dudas sobre la veracidad de los documentos aportados para dichas inscripciones.

Una vez analizados los expedientes, los agentes comprobaron que en todos ellos había un individuo en común que habría inscrito a 32 ciudadanos extranjeros en cuatro domicilios de la ciudad aportando contratos de arrendamiento y facturas de consumo de electricidad presuntamente falsas.

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Tras contactar con los arrendadores de los pisos dijeron que estaban sorprendidos, ya que no tenían contrato de alquiler de sus inmuebles y no había nadie inscrito, salvo ellos, en esos domicilios.

Los agentes también solicitaron a las comercializadoras de energía eléctrica que corroborasen la veracidad de las facturas, y resultó que habían sido falsificadas.

La Policía Nacional ha explicado que la investigación continúa abierta para conocer si el detenido hubiera incurrido en un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal o detectar, en colaboración con el Ayuntamiento de Albacete, la existencia de más casos similares. EFE

lmc/lsy/jdm

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