Cristina Valido (CC) considera que la dimisión de Puente era una decisión esperada

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Santa Cruz de Tenerife, 4 nov (EFE).- La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha considerado este miércoles que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, era una decisión esperada y la respuesta política que correspondía tras el accidente ferroviario y el daño causado a las víctimas y sus familias.

Durante la rueda de prensa celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Valido ha afirmado que el ministro "no tenía otra salida" y ha defendido que debía asumir responsabilidades políticas.

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"Creo que era una dimisión esperada. Desde el primer momento yo dije que no tenía otra salida, porque el dolor y el daño causado es tan grande...", ha manifestado la candidata, quien ha opinado que la única respuesta posible del Gobierno de España, a la altura del dolor causado, era la dimisión de Puente.

Asimismo, ha cuestionado los argumentos ofrecidos por Puente durante la semana anterior a su dimisión, al considerar que habían sido contrarios a los utilizados finalmente para anunciar su salida del cargo.

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Valido espera que "en cuestión de días" se vaya saliendo "del shock del terrible accidente" y se vuelva a hablar de vivienda, porque, a su juicio, esa es la preocupación de mucha gente que no ha decidido su voto. EFE