Espana agencias

Cristina Valido (CC) considera que la dimisión de Puente era una decisión esperada

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 4 nov (EFE).- La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha considerado este miércoles que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, era una decisión esperada y la respuesta política que correspondía tras el accidente ferroviario y el daño causado a las víctimas y sus familias.

Durante la rueda de prensa celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Valido ha afirmado que el ministro "no tenía otra salida" y ha defendido que debía asumir responsabilidades políticas.

PUBLICIDAD

"Creo que era una dimisión esperada. Desde el primer momento yo dije que no tenía otra salida, porque el dolor y el daño causado es tan grande...", ha manifestado la candidata, quien ha opinado que la única respuesta posible del Gobierno de España, a la altura del dolor causado, era la dimisión de Puente.

Asimismo, ha cuestionado los argumentos ofrecidos por Puente durante la semana anterior a su dimisión, al considerar que habían sido contrarios a los utilizados finalmente para anunciar su salida del cargo.

PUBLICIDAD

Valido espera que "en cuestión de días" se vaya saliendo "del shock del terrible accidente" y se vuelva a hablar de vivienda, porque, a su juicio, esa es la preocupación de mucha gente que no ha decidido su voto. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid: el secretario general Allamand augura un mayor peso de la Comunidad tras las ‘midterms’ de EEUU

Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI, recibirá a homólogos como Javier Milei, presidente de Argentina, pero no estarán Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez o Nayib Bukele

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid: el secretario general Allamand augura un mayor peso de la Comunidad tras las ‘midterms’ de EEUU

Clima en Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima en Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Predicción del clima en Sevilla para este miércoles 4 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima en Sevilla para este miércoles 4 de noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid: el secretario general Allamand augura un mayor peso de la Comunidad tras las ‘midterms’ de EEUU

CAF elige Madrid como sede europea para movilizar inversiones sostenibles entre América Latina y Europa: “Nuestra obligación es traducir las aspiraciones de los líderes en acciones”

Unos traficantes en Sevilla que trasladaban un fusil AK-47 y un lanzacohetes valorados en 6.000 euros los arrojan desde un coche durante una persecución policial

UGT lleva a Adif a los tribunales por la filtración de los audios del accidente de Urda que pusieron a un trabajador en el punto de mira

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El ajo español se enfrenta a un doble golpe en Reino Unido y Marruecos: en juego, más de 30.000 toneladas de exportaciones

DEPORTES

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions

Raphinha se acuerda de Jesús de Miguel tras la victoria del FC Barcelona en Champions: “Hoy no es un buen día para hablar de fútbol”