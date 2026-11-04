Congreso votará el 12 de noviembre los decretos aprobados tras el desahucio de Maricarmen

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Madrid, 4 nov (EFE).- La Diputación Permanente del Congreso debatirá y votará el próximo 12 de noviembre, un día después de la huelga general y la jornada antes de que comience la campaña electoral, los dos decretos de vivienda que aprobó el Gobierno el pasado 6 de octubre, a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años.

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Así lo han adelantado a EFE fuentes parlamentarias y ha confirmado el diputado de Compromís Alberto Ibáñez en declaraciones a los medios en el Congreso, donde ha pedido que se vote a favor de su convalidación porque "mejoran" la ley actual de vivienda, aunque ha pedido ir más allá con medidas como expropiar a "fondos buitre" sus inmuebles.

El Ejecutivo cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante el más amplio de los dos, aunque por un solo voto de diferencia, ya que el bloque formado por el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos suman 35 votos a favor, frente a los 34 en contra del PP, Vox y Junts.

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Dicho decreto incluye la protección antidesahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes a la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027.

También establece límites a determinadas compras especulativas de vivienda, un IVA del 10 % para los pisos turísticos, un IVA del 4 % para vivienda protegida, beneficios fiscales para inquilinos y caseros y préstamos públicos al 0 % para la entrada de una hipoteca.

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El segundo decreto, que no ha llegado a entrar en vigor, porque el Ejecutivo estableció que lo hiciera a partir del 15 de noviembre, se centra en la prórroga automática de los contratos de alquiler, impulsada por Sumar y por el movimiento por la vivienda.

Si esta norma fuera convalidada, la actual prórroga anual de los alquileres de vivienda habitual sería sustituida por prórrogas automáticas de cinco o siete años y, si el propietario decidiese no renovar, debería indemnizar al inquilino.

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Ambos decretos fueron rechazados por el pleno del Congreso el 2 de octubre de 2026, tras lo cual el Gobierno los volvió a aprobar, con algunas modificaciones, cuatro días después, cuando las Cortes ya estaban disueltas, para su convalidación en la Diputación Permanente, donde el voto en contra de Junts no es decisivo.

Para entonces Maricarmen Abascal se había convertido en el símbolo de la crisis de la vivienda en España y la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol no paraba de crecer.

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Además de los dos textos de vivienda, en el orden del día estarán también previsiblemente otros decretos pendientes de convalidación, como el que contempla nuevas medidas de mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y el de ayudas para las víctimas del accidente de Urda (Toledo). EFE