Condenado a 23 años y medio por una violación grupal a una mujer con discapacidad

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Valladolid, 4 nov (EFE).- La Audiencia de Valladolid ha impuesto penas que suman 23 años y 6 meses de prisión a un hombre por agredir sexualmente con otras personas a una mujer que presenta una discapacidad del 59 % durante la madrugada del 30 de agosto de 2023 en el parque Fuente de la Salud de la capital vallisoletana.

El juicio se celebró el pasado 13 de octubre a puerta cerrada y en principio fueron investigados hechos cometidos por siete personas.

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En esa fecha solo se sentó en el banquillo el procesado ya que otras dos personas investigadas son menores y ya fueron juzgadas, otro es inimputable, a otro posible autor no le reconoció la víctima y los otros dos supuestos participantes no han sido identificados, según explicaron a EFE fuentes jurídicas tras la vista.

La sentencia, facilitada por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, establece en concreto quince años de prisión para el acusado como coautor de un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal —violación—, cometido mediante violencia e intimidación, con actuación conjunta de varias personas, acompañado de actos particularmente degradantes o vejatorios y sobre persona en situación de especial vulnerabilidad por su discapacidad.

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Por un delito de utilización de persona con discapacidad necesitada de especial protección para elaborar material pornográfico, con la circunstancia agravada de representación de violencia física o sexual, el tribunal fija seis años de prisión.

La resolución judicial impone también dos años y seis meses de prisión por un delito de robo con intimidación y, entre otras medidas, libertad vigilada durante diez años e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, retribuidos o no, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad por un periodo de veinte años.

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La perjudicada, sola, rodeada por varios varones, atemorizada porque pudieran estar armados y condicionada por los vejaciones y humillaciones ejercitas y su especial vulnerabilidad, quedó privada de una posibilidad real y efectiva de abandonar el lugar o de oponerse libremente a las exigencias del grupo, explica la sentencia.

El tribunal establece que el acusado contribuyó decisivamente a crear y mantener la situación intimidatoria, convocó a otros partícipes, impidió que la víctima abandonara el lugar y participó personalmente en las agresiones sexuales durante unas dos horas.

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En ese tiempo, el procesado utilizó su teléfono móvil para realizar dos grabaciones en las que se recogían de forma explícita las actuaciones realizadas contra la mujer. EFE