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Albiol (PP) dice que la dimisión de Puente es "por interés electoral" y Sánchez "el gran responsable de lo ocurrido"

04/11/2026 Xavier García Albiol en Bilbao POLITICA
04/11/2026 Xavier García Albiol en Bilbao POLITICA
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El alcalde de Badalona y cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha asegurado que la "forzada" dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, a raíz del accidente ferroviario mortal de Urda (Toledo), ha estado basada "en el interés electoral" y que "el gran responsable y culpable de lo ocurrido se llama Pedro Sánchez".

Albiol ha valorado de esta forma, a preguntas de los medios, la renuncia de Puente anunciada este martes, durante un acto en el barrio de San Francisco de Bilbao junto a la candidata popular al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez.

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Desde su punto de vista, la dimisión de Puente "no está motivada por la dignidad o el respeto de una persona, bajo cuya responsabilidad en el último año han muerto 115 personas", sino que ha sido "una dimisión forzada que el Partido Socialista ha adoptado basada en el interés electoral".

"No está basada en eso ni está basada en el respeto a las víctimas y a sus familias, sino que está basada en un interés exclusivamente electoral", ha reiterado.

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García Albiol ha responsabilizado a Pedro Sánchez "de la falta de mantenimiento de infraestructuras ferroviarias", que estaría detrás de lo ocurrido tras el segundo accidente mortal en la línea de AVE en menos de un año porque, a su juicio, "el gran culpable de lo que ha ocurrido, de la falta de mantenimiento de infraestructuras ferroviarias en nuestro país se llama Pedro Sánchez".

"CUEVA DE ALÍ BABÁ"

En este punto, se ha referido al Ministerio de Transportes durante el Gobierno de Sánchez como "la cueva de Alí Babá" porque "ha tenido un ministro, Ábalos, que está en prisión condenado a 24 años de cárcel, ha tenido asesores que también están en prisión y, ahora, ha tenido un ministro que se ha visto forzado por el interés electoral a tener que dimitir".

Para García Albiol, Sánchez es responsable "porque es quien ha puesto a estas personas que son incapaces de poder estar a la altura de las circunstancias, como los hechos objetivos han demostrado" pero, sobre todo, ha añadido, "porque es imposible gobernar un país sin presupuestos durante cuatro años".

Gobernar sin presupuestos, ha proseguido Albiol, "es una auténtica temeridad" porque "si no tienes presupuestos desde hace cuatro años, no puedes llevar a cabo las reformas que son necesarias para poder mantener en condiciones las infraestructuras, en este caso, las ferroviarias".

El alcalde de Badalona también ha rechazado las propuestas para nacionalizar servicios públicos como el ferroviario, puesto que "Adif, que mantiene las vías, es pública al 100% y Renfe es pública al 100%". En este punto, se ha preguntado: "¿Qué nos están explicando?" "¿A quién quieren engañar?".

Respecto al nombramiento de Carlos Cuerpo como sucesor de Puente para hacerse cargo de Transportes, Albiol ha considerado que se trata de "una decisión provisional para los 26 días o 27 días que quedan de campaña" hasta las elecciones", por lo que ha afirmado que no tiene "más consideraciones" que añadir a dicha elección.

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EuropaPress

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