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Adrián Barbón dice que la dimisión de Puente "marca un antes y un después" y "pone el listón muy alto"

04/11/2026 El presidente del Principado, Adriñan Barbón. POLITICA PRINCIPADO
04/11/2026 El presidente del Principado, Adriñan Barbón. POLITICA PRINCIPADO
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El Presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este miércoles a la dimisión del ministro Oscar Puente y ha indicado que esa decisión "marca un antes y un después y pone el listón muy alto".

Barbón ha considerado esta dimisión como un "gesto de enorme responsabilidad" y ha defendido que la misma es una muestra de que "no todos los políticos son iguales", algo que ha incidido el mismo ha recordado en sus redes.

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Barbón ha destacado que Puente asumió su responsabilidad política, aunque ha incidido en que "la culpa y la responsabilidad no son lo mismo". En su opinión, corresponde a los tribunales determinar las eventuales responsabilidades penales por los accidentes, mientras que el exministro decidió dar un paso al lado para contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía en el servicio ferroviario.

El presidente asturiano ha puesto como ejemplo la actuación de algunos consejeros de su Gobierno que, durante esta legislatura, decidieron presentar su dimisión "no por ser culpables de nada", sino por considerar que tenían una responsabilidad política y que su salida podía contribuir a recuperar la confianza y clarificar determinadas situaciones.

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A su juicio, Puente ha dado "un ejemplo impoluto" de asunción de responsabilidades, después de haber dado explicaciones, comparecido en el Parlamento y presentado un plan de mejora de la seguridad ferroviaria. "Ha puesto el listón muy alto", ha señalado Barbón, que ha lamentado que asumir responsabilidades políticas no esté suficientemente extendido en España.

INFLUENCIA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

Barbón ha asegurado además que la dimisión del ministro "marca un antes y un después" y tendrá influencia en la campaña electoral, después de que el accidente hubiera llevado al PSOE asturiano a mantener un "respetuoso silencio" durante los últimos días.

Sobre la gestión del Gobierno central hasta las elecciones generales, ha señalado que el presidente Pedro Sánchez ha encargado al vicepresidente Carlos Cuerpo la gestión de los asuntos ordinarios. Barbón ha avanzado que el Principado mantendrá una relación "muy cordial" con Cuerpo y trasladará al Ejecutivo las reivindicaciones de Asturias.

Barbón ha insistido en que la ciudadanía tiene derecho a analizar y juzgar lo ocurrido, pero ha reivindicado que existen "partidos y partidos" y "políticos y políticos". En este sentido, ha considerado que la decisión de Puente supone asumir el "estado de ánimo global" de la ciudadanía y actuar para tratar de recuperar su confianza.

El presidente se ha referido también a la "barrida" contra la ola ultraderechista que se ha visto esta pasada noche en EEUU y ha asegurado que estos resultados les están dando ánimos.

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EuropaPress

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