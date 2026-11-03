Tom Gabarró: Soy un ejemplo y eso me motiva muchísimo

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Carlos Mateos Gil

Madrid, 3 nov (EFE).- Tom Gabarró (Cabrera de Mar, 2007) es el único español en la NFL Academy, un programa de élite con sede en la localidad británica de Loughborough, creado por la liga estadounidense de fútbol americano para formar a jugadores de primer nivel entre 16 y 19 años, combinando estudios académicos con entrenamientos de máxima exigencia.

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Este sábado, la víspera del partido oficial que jugarán en Madrid los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, tendrá la oportunidad de mostrarse en Las Rozas, en un duelo ante la selección española sub-20. Con el sueño de llegar a la elite en el horizonte, pero sin perder la perspectiva, habla para EFE de su experiencia.

Pregunta: ¿Ha notado mucha evolución del primer al segundo año en la NFL Academy?

Respuesta: Sí. Al final es un programa de dos años en el que se exige mucho a los atletas. Cada año entran y salen veinticinco jugadores. El primer año, llegué en julio y empezamos la temporada bastante pronto; viajé a todos los partidos, pero no jugué mucho. En cambio, este año he tenido un rol bastante más importante, he sido titular y uno de los líderes de la defensa. Ha sido un cambio bastante grande para bien y la verdad es que estoy muy contento con la temporada que he hecho. Aún quedan dos partidos y a ver qué pasa.

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P: ¿En qué aspecto técnico o mental cree que ha dado ese mayor salto desde que llegó a la academia?

R: Soy mucho más maduro ahora dentro del campo, gestiono mucho mejor las emociones, estoy más calmado y, sobre todo, he mejorado bastante como líder. Ayudo a la gente alrededor de mi a que sea mejor, que eso también es muy importante. Y en el aspecto táctico he estudiado mucho el juego en los últimos meses.

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P: ¿Cuánta responsabilidad es para usted y cuánta presión le genera ser el único español en la NFL Academy?

R: Es ser un referente e intentar dejar el camino mejor para la gente más joven que viene detrás. Al final soy un ejemplo y eso me motiva muchísimo. Sí es verdad que tiene su responsabilidad y su presión, pero pesa más la motivación de ser el único, de tirar esto hacia adelante e intentar dejar el camino bien hecho para que la gente más joven mire hacia arriba hacia mi. Es más motivación que otra cosa.

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P: ¿Qué le hace pensar que puede estar algún día en disposición de llegar a la NFL?

R: Nuestro programa está directamente relacionado con la NFL y es muy bueno. Competimos contra lo mejor de lo mejor en los partidos americanos; por ejemplo, la semana pasada jugamos contra IMG, que tiene el quarterback número uno del país. Eso te demuestra que podemos jugar contra esta gente y que, ¿por qué no?, algún día podemos llegar a la NFL.

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P: El paso natural antes de llegar a la NFL sería pasar por la NCAA. ¿En qué universidad le gustaría jugar?

R: No tengo ninguna preferencia. Sinceramente quiero ir a la mejor opción posible de las que se me ofrezcan. Cualquier universidad en la que se me dé una buena educación y una buena escuela, iré a esa.

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P: Está estudiando un BTEC en desarrollo deportivo. Tiene interés por los negocios y la economía. ¿Qué tiene la NFL en su modelo que cree que deberían copiar el resto de grandes ligas y qué echa en falta en ella?

R: La NFL tiene mucha versatilidad y se adapta muy bien. Son muy versátiles en cosas como celebrar la Super Bowl en un sitio diferente cada año e impulsan la expansión internacional. Todo es como a lo grande, es una experiencia ir a un partido de la NFL. La manera en la que organizan todo, como las fan zones, es increíble; buscan que todo el mundo esté súper involucrado.

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P: La capacidad de mezclar de forma natural los estudios y el deporte que hay en Estados Unidos, ¿es algo que echa de menos en España?

R: Sí, allí está súper preparado para poder compaginarlo. En España te diría que no tanto. En Inglaterra, donde estoy yo con un sistema de tipo americano, todo está súper preparado y tienes tu calendario que sigues a rajatabla. Aunque eso a la vez no te da tanta libertad como en España para hacer cosas por tu cuenta.

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P: Usted que tiene la vista puesta en el deporte universitario estadounidense, ¿entiende a los deportistas de otras disciplinas, principalmente baloncesto, que renuncian a ser profesionales aquí a cambio de irse a estudiar a una universidad americana?

R: Sí, lo entiendo perfectamente. Sobre todo ahora que a través de patrocinadores y cosas así las universidades pueden pagar a jugadores. Aparte, es una catapulta para el draft: si juegas al baloncesto o al fútbol americano universitario, te declaras al draft tras cuatro años y es el camino más fácil que deberías seguir si quieres llegar a la NFL o a la NBA.

P: No llegar a la NFL, ¿sería una frustración personal para usted después de todo lo que está viviendo?

R: No, porque hay que disfrutar del proceso y entender que esto lo haces por ti y para crecer como persona. Llegar a la NFL es el objetivo final, pero está claro que nada está asegurado. Es parte del camino: disfrutar el proceso y dar el cien por cien. EFE