Espana agencias

Sanidad limita a un máximo de 17 horas las guardias de los MIR y mejora sus retribuciones

Guardar

Madrid, 3 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al real decreto que reduce las guardias de 24 horas de los MIR y otros especialistas en Ciencias de la Salud a un máximo de 17 y que mejora sus retribuciones que, además del sueldo, incluirán un complemento de formación que aumentará progresivamente cada año de residencia.

La modificación relativa a la jornada será aplicable desde el 1 de septiembre de 2027 y la actualización del régimen retributivo, desde el 1 de enero de 2027, según la reforma del real decreto de 2006 que regula la relación laboral especial de los residentes en Ciencias de la Salud aprobada este martes a instancias del Ministerio de Sanidad.

PUBLICIDAD

El texto, que modifica el real decreto de 2006 que regula la relación laboral especial de los residentes en Ciencias de la Salud, establece que la jornada ordinaria no podrá superar, de media, las 35 horas semanales en cada semestre, salvo que un acuerdo, pacto o convenio establezca otro sistema de cómputo.

Cada centro sanitario organizará los horarios de los residentes atendiendo prioritariamente a los objetivos docentes y las competencias de su programa formativo, y deberá comunicárselos con al menos dos meses de antelación.

PUBLICIDAD

La nueva normativa garantiza un descanso mínimo de 12 horas continuadas entre jornadas y de 24 horas ininterrumpidas de descanso semanal, que podrá acumularse al descanso diario cuando corresponda.

Estos descansos serán obligatorios, efectivos, irrenunciables y no recuperables, y sólo en situaciones justificadas se podrán establecer otros alternativos dentro de un periodo de referencia máximo de 14 días.

Mientras, cada guardia durará un máximo de 17 horas; si se realiza de forma seguida a la jornada ordinaria, sin un descanso mínimo de 12 horas entre ambas, se contabilizarán conjuntamente y no podrán superar las 17 horas.

Por ejemplo, si antes de la guardia se han trabajado 7 horas ordinarias, podrán realizarse hasta 10 horas de guardia, pero después se deberá descansar durante al menos 12 antes de volver a la jornada ordinaria. La suma de jornada ordinaria y guardias no podrá superar las 45 horas semanales de promedio trimestral.

No podrán hacerse más de cuatro módulos de guardia al mes, de 17 horas cada uno, y sólo excepcionalmente podrá añadirse uno más por razones docentes justificadas, sin que la ampliación pueda basarse exclusivamente en necesidades ordinarias de cobertura asistencial o en una insuficiencia estructural de plantilla.

También podrán ampliarse voluntariamente a un máximo de siete con consentimiento expreso y revocable del residente.

Respecto a las retribuciones, los residentes mantendrán el sueldo base que corresponde al personal estatutario según su titulación y cobrarán además un complemento de formación que aumentará con cada año de residencia: equivaldrá, como mínimo, al 18 % en el primer año, al 28 % en el segundo, al 38 % en el tercero, al 48 % en el cuarto y al 58 % en el quinto, aunque los servicios de salud podrán fijar porcentajes superiores.

El real decreto también garantiza un complemento retributivo durante las situaciones de incapacidad temporal, descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

Se mantiene el complemento de atención continuada por la actividad asistencial fuera de la jornada ordinaria vinculada al itinerario formativo y el plus de residencia en los territorios donde esté establecido.

La reforma refuerza la prevención de riesgos laborales, de modo que las evaluaciones se actualizarán, como mínimo, cada dos años y prestarán atención específica a los psicosociales, las agresiones y los efectos de las ampliaciones de jornada.

Cuando se aprecien riesgos asociados a las condiciones del puesto, podrá adaptarse el puesto de trabajo o acordarse la movilidad por motivos de salud, casos en los que se garantizarán la continuidad de la relación laboral, las retribuciones y el reconocimiento de los periodos formativos superados. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un joven construye una casa para su madre en un terreno abandonado de 15.000 euros: “Para mí esto es una mansión”

El propietario documenta en sus redes sociales cada fase de una obra que realiza sin experiencia previa en albañilería

Un joven construye una casa para su madre en un terreno abandonado de 15.000 euros: “Para mí esto es una mansión”

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: El ministro promete recuperar la línea Madrid-Sevilla “en un máximo de 10 días” con menos frecuencias pero sin perder capacidad

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: El ministro promete recuperar la línea Madrid-Sevilla “en un máximo de 10 días” con menos frecuencias pero sin perder capacidad

Los expertos dan las claves: “La mejor variedad de patata para freír es la Agria; la Monalisa tiene demasiada agua y la Kennebec es buena para guisos”

En el mundo existen unas 7.000 variedades diferentes de patata, cada una de ellas con diferentes características organolépticas y de textura

Los expertos dan las claves: “La mejor variedad de patata para freír es la Agria; la Monalisa tiene demasiada agua y la Kennebec es buena para guisos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Cuál es el ejercicio fácil de hacer en casa que ayuda a reducir la presión arterial: un estudio demuestra que tiene efecto en solo 4 semanas

Esta actividad física ha resultado ser beneficiosa para la salud cardiovascular

Cuál es el ejercicio fácil de hacer en casa que ayuda a reducir la presión arterial: un estudio demuestra que tiene efecto en solo 4 semanas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: El ministro promete recuperar la línea Madrid-Sevilla “en un máximo de 10 días” con menos frecuencias pero sin perder capacidad

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: El ministro promete recuperar la línea Madrid-Sevilla “en un máximo de 10 días” con menos frecuencias pero sin perder capacidad

La Guardia Civil multa a Arturo Pérez-Reverte: “Me ha calzado cien mortadelos. Les he deseado buen servicio”

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

ECONOMÍA

Un joven construye una casa para su madre en un terreno abandonado de 15.000 euros: “Para mí esto es una mansión”

Un joven construye una casa para su madre en un terreno abandonado de 15.000 euros: “Para mí esto es una mansión”

Óscar Puente anuncia que cada familia de los fallecidos en Urda recibirá 144.242 euros: “Son ayudas no reembolsables y compatibles con otras indemnizaciones”

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

DEPORTES

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”