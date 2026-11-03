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Ordenan libertad vigilada para las dos menores detenidas por promover disturbios de Blocus

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Barcelona, 3 nov (EFE).- El juzgado de menores ha acordado libertad vigilada para las dos chicas de 14 y 17 años detenidas ayer en las comarcas barcelonesas del Maresme y Bages acusadas de promover actos violentos y saqueos en Barcelona el pasado 24 de octubre, al administrar varios chats para coordinar los disturbios de Blocus.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la plaza número 4 de la sección de menores del tribunal de instancia de Barcelona, en funciones de guardia, ha impuesto la medida cautelar de libertad vigilada para las dos menores, que fueron detenidas por un delito de desórdenes públicos agravados por pillaje.

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En una investigación conjunta coordinada por la sección de menores de la Fiscalía de Barcelona, los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional detuvieron ayer a estas dos chicas, al sostener que eran administradoras de varios grupos de comunicación utilizados para promover y coordinar las acciones de Blocus, que se habrían difundido mediante un cartel publicado en TikTok con un código QR de acceso directo a un canal de Whatsapp.

Según los Mossos, las dos chicas eran administradoras de varios grupos de comunicación que se crearon para facilitar la coordinación de los participantes en los disturbios de Blocus en Barcelona del pasado 24 de octubre.

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Además, también se ha constatado que el acceso a estos grupos se habría promovido a través de la difusión de carteles en las redes sociales, que incorporaban una forma de acceder a los canales (mediante un código QR) en los que se dinamizaban y dirigían los alborotos y los saqueos.

En su investigación, ambos cuerpos policiales también han llegado a la conclusión que las dos chicas habrían tenido una participación activa a la hora de dinamizar estos grupos.

De esta forma, de los 81 menores detenidos hasta ahora por los disturbios de Barcelona del pasado 24 de octubre, cinco han sido internados por orden judicial y 74 permanecen en libertad vigilada, de ellos 32 con la prohibición de acudir a manifestaciones.

En otros dos casos, los jueces no han acordado ninguna medida cautelar, según el TSJC.

En paralelo, un juez de Barcelona también acordó ayer prisión sin fianza para un joven de 21 años detenido el pasado sábado en Cabrera d'Anoia (Barcelona) acusado de promover los disturbios de Blocus del pasado 24 de agosto al administrar uno de los chats usados para coordinar las acciones violentas.

Un juez también ordenó el pasado domingo prisión preventiva para un joven de 18 años detenido el pasado viernes por su vinculación con Blocus, al ser considerado un "ideólogo" de los disturbios y saqueos registrados en Barcelona. EFE

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