Nueva citación como investigado en la causa de la pasarela que colapsó en Santander

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Santander, 3 nov (EFE).- La jueza que investiga el accidente en el que murieron seis jóvenes y otra resultó herida de gravedad tras ceder una pasarela de la senda costera de Santander el pasado marzo ha citado a declarar el próximo día 20 en calidad de investigado al jefe de obra de la empresa contratista que ejecutó el proyecto.

En un auto dado a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la magistrada acuerda iniciar la acción penal contra el jefe de obra de la contratista a raíz de las declaraciones prestadas en la causa por el también investigado representante legal de esta empresa (Dragados), en septiembre pasado, y por el jefe de grupo y la responsable de calidad de la misma entidad, que testificaron ante la instructora el pasado viernes.

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La resolución justifica su citación como investigado "al concurrir en su persona, presuntamente, indicios de comisión del ilícito penal objeto de investigación en la presente causa".

La jueza entiende que esta persona "debe responder en su condición de jefe de obra de la entidad Dragados en relación con el actuar supuestamente negligente desplegado a la hora de ejecutar la pasarela de forma distinta a lo proyectado".

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A juicio de la instructora, tal hecho supuestamente conllevó "una merma en la robustez de la estructura de la pasarela siniestrada que, en principio, sí pudo tener incidencia en el resultado final".

La magistrada explica que el hecho de que el jefe de obra haya declarado en la causa como testigo-perito "no constituye obstáculo" para que, como consecuencia del resultado de las diligencias de investigación y la aparición de nuevos elementos indiciarios, pueda pasar a ostentar la condición procesal de investigado.

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Recuerda además que su declaración testifical se produjo antes de que aparecieran los indicios que justifican ahora iniciar la acción penal.

Esta persona es, para la jueza, quien "debió advertir las desviaciones técnicas relevantes respecto a lo proyectado, promover su corrección y poner en conocimiento de la dirección facultativa las modificaciones que pudieran afectar a la estructura de la pasarela". EFE

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