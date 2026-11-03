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Moreno pide al Gobierno alternativas de transporte a Andalucía por el impacto "millonario"

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Sevilla, 3 nov (EFE).- El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este martes que el cierre de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Urda (Toledo) va a tener un "impacto millonario" para la comunidad, por lo que ha pedido al Gobierno "alternativas" de transportes ante las fechas turísticas que se avecinan.

En una entrevista en Telecinco, Moreno ha señalado que en estos momentos "no existe seguridad de esa conexión ferroviaria", por lo que muchos españoles que viajan a Andalucía con frecuencia y es su destino "probablemente elijan otro" distinto con el consiguiente impacto económico para esta comunidad.

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La Junta de Andalucía se va a reunir esta semana con asociaciones y entidades empresariales vinculadas al turismo, a la hostelería y a la restauración, y abordará el problema de la movilidad con el objetivo de hacer "un cálculo lo más exacto posible (del impacto) en materia turística" para la comunidad, ha informado el presidente.

"Y con ese cálculo le vamos a pedir al Gobierno que busque una alternativa al menos en estos meses. Una alternativa aérea, reforzando la conexión aérea con los aeropuertos andaluces desde otros puntos de la geografía, de manera muy especial con Madrid, y también ver qué viabilidad hay desde el punto de vista ferroviario por otras vías", ha recalcado.

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Se ha mostrado molesto al señalar que el hecho de que los ciudadanos andaluces hayan votado mayoritariamente al PP en las últimas cinco elecciones es la razón por la que "se castiga" a Andalucía desde el Gobierno de España, no solo ya con la falta de inversiones en infraestructuras sino ahora también "manteniendo un sistema de seguridad claramente obsoleto".

"Yo deseo que no se corte la línea porque tiene un impacto terrible en nuestra economía, y eso va a suponer pérdida de puestos de trabajo, pérdidas de oportunidades económicas, en definitiva, un deterioro económico y social de nuestra comunidad autónoma, del sur de España", ha subrayado el presidente andaluz.

Moreno considera que tras el accidente de Adamuz (Córdoba), el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya tendría que haber dimitido, y ha añadido que el hecho de que aún no haya dimitido nadie no solo resulta sorprendente sino también "absolutamente deleznable" en una democracia.

No obstante, ha advertido de que la responsabilidad ya no es solamente del ministro sino de Pedro Sánchez, "que es el que lo mantiene", y ha añadido que si aquí ha habido un fallo humano "ha sido el fallo humano del señor Sánchez de mantener a un equipo incompetente claramente al frente del Ministerio de Transporte".

Ha insistido en que en estos momentos no se montaría en un tren de alta velocidad hasta que no haya una "revisión exacta" de cómo está esta línea férrea, y menos después de ver los avisos del sindicato de ferroviarios, las advertencias y las incidencias que ha habido, e incluso que desde el Gobierno se vea con normalidad que se caiga el sistema de seguridad de la línea una vez cada dos días.

Ha censurado los "recortes" del Gobierno de Pedro Sánchez, que han sido de un 26 % en el mantenimiento de esa línea, y también en seguridad, como se ha podido comprobar, en su opinión, en la frontera de Ceuta "que sigue invadida pues prácticamente ya tres meses después" de la avalancha de inmigrantes, así como los recortes en la red eléctrica.

Moreno ha pedido a Adif y al Ministerio que "digan exactamente" en qué situación se encuentra este corredor ferroviario con Andalucía, qué necesidades tiene para garantizar su seguridad y qué tiempo tardarían en cubrir esas necesidades "porque ahora mismo no tenemos ninguna información sobre ese asunto". EFE

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