Máximo Quiles, que no ha rodado en Lusail, llega "sin presión", pero con "ganas de ganar"

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), campeón matemático de Moto3, llega al Gran Premio de Catar de motociclismo, que se va a disputar en el circuito de Lusail, en el que no ha rodado nunca, llega "sin presión", pero con "ganas de ganar".
"Es mi primera vez en este circuito, así que para mí, va a ser como un test o como si fuera al circuito de Aspar a rodar", explica Quiles en la nota de prensa de su equipo.
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"Después de haber ganado el campeonato no tengo presión alguna", reconoce Máximo Quiles, quien dice querer "disfrutar" y pasárselo bien "pilotando de noche", ya que serán unas condiciones nuevas para él.
"Siempre está la motivación de querer ganar y luchar por podios y victorias, pero de momento me quiero centrar en conocer el trazado", resalta el campeón del mundo de Moto3 en 2026. EFE
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