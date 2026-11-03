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Más Madrid denuncia ante la Fiscalía la recalificación de los terrenos del Real Madrid

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Madrid, 3 nov (EFE).- Más Madrid ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid la recalificación de los terrenos deportivos del Real Madrid en Valdebebas por parte del Ayuntamiento de la capital, una operación que califican de "presunto pelotazo urbanístico".

Esta acción llega después de conocerse, gracias a una información publicada por El País, que un error de cálculo detectado en el informe económico sobre dicha recalificación contiene un fallo que eleva de 1,46 a 98,6 millones de euros el beneficio anual previsto para las arcas municipales por la operación.

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La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha anunciado una "ofensiva" destinada a investigar y esclarecer si dicha operación supone posibles delitos de prevaricación administrativa y urbanística, fraude en la contratación pública, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

"Creemos que las estructuras del Ayuntamiento de Madrid están facilitando un pelotazo de más de 190 millones de euros para el Real Madrid", ha aseverado Maestre en declaraciones a los medios este martes.

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La formación también exige saber si existe una relación profesional previa entre el Real Madrid y Savills, la consultora encargada de elaborar el informe económico-financiero y de sostenibilidad económica de la modificación urbanística.

"Tenemos un sospechoso informe giratorio, un informe que comienza en el despacho de Florentino Pérez y termina en el despacho de Almeida", ha afirmado la portavoz de Más Madrid.

Así, en la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, Más Madrid reclama el expediente completo de la modificación urbanística y de la contratación de la consultora, además de las versiones originales y corregidas de los informes económicos, las hojas de cálculo utilizadas y las comunicaciones relativas a los errores identificados.

Por otro lado, solicita identificar a las personas que participaron en la contratación de Savills y esclarecer si éstas sabían que la consultora había trabajado previamente para el promotor privado en la viabilidad de la misma operación.

"Almeida justifica la operación con un informe giratorio de la consultora del hermano de Esperanza Aguirre. Resulta que es la misma consultora que con una mano redacta la propuesta de recalificación que presenta el Real Madrid y con la otra le escribe al Ayuntamiento un informe que infla en más de 98 millones de euros ficticios el impacto en los ingresos municipales para vestirlo de interés general", asevera el partido.

La formación ha pedido asimismo a la Oficina Municipal contra el Fraude que abra una investigación para aclarar "cómo han podido cometerse errores económicos gravísimos", y determinar la existencia o no de posibles conflictos de intereses, falta de transparencia y actuaciones contrarias a la integridad administrativa.

Más Madrid ha criticado que "aquí el único interés asegurado es el de los amigos del PP" y ha pedido que se explique "cómo es posible que la misma consultora actuara como juez y parte en esta recalificación urbanística".

"Esta operación huele muy mal", ha avisado Maestre, para quien "ningún error contable permite pasar de una pérdida de dinero público a un supuesto interés general favorecido por esta operación". EFE

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