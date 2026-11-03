Más de 300 sanitarios, 145 ambulancias y 8 helicópteros en dispositivo sanitario de Urda

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Ciudad Real, 3 nov (EFE).- Un total de 319 profesionales sanitarios y de emergencias, entre personal médico y de enfermería, técnicos de emergencias y pilotos de helicóptero, han participado en el dispositivo desplegado para atender a los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Según ha explicado a EFE este martes el gerente de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) del Sescam, Alberto López Ballesteros, se ha movilizado a ocho helicópteros, 145 ambulancias y dos puestos sanitarios avanzados.

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La asistencia se organizó en dos áreas diferenciadas, una para cada tren, desde las que en un primer momento los equipos de emergencias clasificaron a los heridos según la gravedad de sus lesiones, comenzaron a estabilizarlos y coordinaron su evacuación a los hospitales.

Ballesteros ha destacado la importancia de estabilizar a los afectados antes de trasladarlos y de organizar las evacuaciones en función de sus necesidades asistenciales y de la disponibilidad hospitalaria.

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El despliegue aéreo estuvo integrado por ocho helicópteros, cinco del Sescam y tres procedentes de otras comunidades autónomas, además de 23 UVI móviles, de las que 7 eran de otras regiones; seis unidades de soporte vital avanzado de enfermería; 28 ambulancias de soporte vital básico, 11 de ellas de otras regiones; tres ambulancias 4x4; y cinco ambulancias de urgencias.

A estos medios se sumaron 80 ambulancias de transporte sanitario programado del servicio regional de salud, además de los dos puestos sanitarios avanzados que permitieron establecer los puntos de atención y clasificación de los afectados en el lugar del siniestro.

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Alrededor de 16 pacientes fueron evacuados en helicóptero, mientras que el resto de los traslados se realizaron por carretera.

López Ballesteros ha destacado que la coordinación con los hospitales permitió conocer en tiempo real la disponibilidad de camas y reorganizar los recursos para recibir a los heridos, con altas hospitalarias para liberar espacio ante la llegada de pacientes.

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Una de las actuaciones destacadas fue la realización de ocho transfusiones de sangre en el propio lugar del accidente, lo que permitió que los ocho pacientes que recibieron esta asistencia fueron posteriormente trasladados con vida a centros hospitalarios.

Igualmente, ha resaltado el despliegue realizado tanto por el ministerio de Sanidad, Cruz Roja y las compañías ferroviarias Renfe e Iryo para prestar apoyo psicológico a heridos, familiares de las víctimas mortales y otros afectados, y ha añadido que también se activó el protocolo de atención psicológica para los profesionales que participaron en el operativo. EFE

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abc/daa/oli