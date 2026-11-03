Espana agencias

Más de 1.200 efectivos para la seguridad del Atleti-Bayern Múnich de la Champions

Guardar

Madrid, 3 nov (EFE).- Más de 1.200 efectivos conformarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de Champions League que enfrentará al Atlético de Madrid y al Bayern Múnich este martes a partir de las 21:00 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El partido ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte y se prevé la asistencia de cerca de 3.500 aficionados ingleses con entrada, informa este martes en un comunicado la Delegación del Gobierno.

PUBLICIDAD

El operativo desplegado se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes y estará formado por agentes de la Policía Nacional, procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Brigada Provincial de Información, la Unidad Especial de Caballería, Guías Caninos, Subsuelo, Drones y Brigada Móvil.

También participan en el dispositivo efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Municipal de Madrid, componentes de SAMUR-Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

PUBLICIDAD

En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Los efectivos desplegados se han concentrado en la inspección de la aeronave para comprobar si la amenaza tenía fundamento real o si se trataba de una falsa alarma.

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

Los ayuntamientos comunicarán la designación tras los sorteos previstos entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

La justicia noruega le otorga la libertad a Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette Marit, y le obliga a someterse a controles de estupefacientes

El hijo mayor de la reina de Noruega fue condenado a cuatro años de prisión al declararlo culpable de 34 de los 39 delitos que se le atribuían, entre ellos dos violaciones, maltrato, amenazas, agresiones, posesión de drogas y otros muchos delitos

La justicia noruega le otorga la libertad a Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette Marit, y le obliga a someterse a controles de estupefacientes

Cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, la emergencia médica que sufrió el futbolista Jesús de Miguel tras el brutal choque contra el portero del Andorra

El delantero del CD Tenerife ha fallecido esta mañana en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, según ha informado el club en un comunicado

Cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, la emergencia médica que sufrió el futbolista Jesús de Miguel tras el brutal choque contra el portero del Andorra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas

ECONOMÍA

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

DEPORTES

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”