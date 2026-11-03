Marc Santos, de 15 años, ante una doble ocasión para su primera titularidad

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Valencia, 3 nov (EFE).- El defensa Marc Santos, que el próximo 9 de noviembre cumplirá 16 años, afronta esta semana una doble oportunidad, primero en la Copa del Rey y luego en LaLiga EA Sports, de jugar por primera vez como titular en el Levante tras haber debutado esta temporada.

Marc Santos, que en agosto se convirtió en el jugador más joven con el Levante y en el tercero en la historia de LaLiga tras disputar el partido contra el Espanyol con 15 años y 280 días, es el único lateral zurdo específico que tiene disponible el técnico Luís Castro tras la lesión sufrida por su compañero Manu Sánchez.

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Manu Sánchez, con una leve lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha, ya se perdió el partido del pasado sábado ante el Atlético de Madrid y es duda para el choque del próximo domingo ante el Celta en Vigo, en el que sería el regreso a casa del lateral, ya que juega en Valencia cedido por el club gallego.

Marc Santos podría debutar primero como titular este jueves 5 de noviembre y aún con 15 años en la primera ronda de la Copa del Rey ante el CD Tarancón, un equipo de Tercera RFEF, en una eliminatoria que el Levante jugará a domicilio.

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Después, el domingo, su último día con 15 años, Marc tendrá una nueva ocasión de debutar como titular ante el Celta, aunque Castro resolvió la ausencia de Manu Sánchez ante el Atlético con la presencia de Nacho Pérez, lateral derecho, a pierna cambiada en la banda izquierda.

Eso sí, en ese duelo ante el Atlético el canterano saltó al campo en el minuto 81, ya con 2-0 y firmó su segunda aparición en el primer equipo y la primera en el Ciutat de València.

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Esta semana es, además, especial para Marc Santos, ya que cuando el próximo lunes cumpla 16 años podrá firmar con el Levante su primer contrato profesional, que al ser menor de edad podrá ser como máximo de tres años de duración. EFE

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