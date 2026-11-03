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Los dinosaurios regresan a la tierra y se puede interactuar con ellos en el metaverso

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Irene Dalmases

Barcelona, 3 nov (EFE).- A partir del día 6 de noviembre, ya no hay que ser el doctor Alan Grant o la doctora Ellie Sattler para interactuar con diplodocus y tyrannosaurus rex. El Centre d'Arts Digitals IDEAL de Barcelona reabrirá sus puertas, tras su renovación, para ofrecer la inmersiva 'Dinosaurium'.

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Se trata de la mayor experiencia digital creada sobre este género a nivel mundial, con el asesoramiento científico de investigadores del Institut Català de Paleontologia, especializados en el estudio de los dinosaurios, con una duración de unos noventa minutos.

El proyecto incluye la recreación de un parque prehistórico virtual, además de sumergir a los participantes en el día que un asteroide impactó en la tierra y las consecuencias que eso supuso.

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En una visita con periodistas este martes, el director de IDEAL, Jordi Sellas, acompañado por la directora de contenidos de Layers of Reality, Anna Mitjà, el compositor Rafel Plana y el paleontólogo Àngel Galobart, del Institut Català de Paleontología, ha recordado que los ejes del centro son arte, ciencia y tecnología y en este nuevo proyecto han vuelto a buscar el "equilibrio" entre los tres.

Anna Mitjà ha incidido en el trabajo que su estudio ha llevado a cabo con los paleontólogos para que lo que vea el público sea "riguroso", a la vez que "emocionante".

A su lado, Àngel Galobart ha bromeado con que para este proyecto, que ha comportado prácticamente un año de trabajo, se han encontrado "frikis con frikis", en una experiencia que ha calificado de "excepcional", replicando "un poco" lo que hacen como paleontólogos, aunque han tenido que encontrar "puntos de encuentro con IDEAL y Layers of Reality".

Galobart tampoco ha obviado que en la Cataluña de hace 66 millones de años vivieron los últimos dinosaurios que hubo en el mundo, según las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años.

Un cine inaugurado en el año 1917, en el que gracias a su última remodelación se han incorporado 400 metros cuadrados más de espacios, como una nueva sala virtual en formato 360º, alcanzando los 2.000, se convierte en un escenario en el que todo tipo de dinosaurios dejan su huella.

Además, hay salas con réplicas de fósiles como el de un stegosaurus de más de siete metros de largo, mientras que en otro de los espacios el público puede convertirse en paleontólogo con mapa geológico incluido y una excavación interactiva.

Asimismo, los más pequeños pueden ser paleoartistas, coloreando dinosaurios, escaneando, posteriormente, los dibujos que cobran vida en una pantalla digital.

Sin embargo, lo más impactante del recorrido se encuentra en la Sala 2, transmutada en un mundo virtual, en el que se puede caminar con toda libertad, rodeado de dinosaurios a escala real, entre cascadas, mares y grandes llanuras.

El paisaje está inspirado en el monumental mural 'The Age of Reptiles', de Rudolph F.Zallinger, de 1947, del Museo Peabody de la Universidad de Yale.

Algunos de los animales no se sorprenden si alguien pasa su mano por su lomo, pero con otros es mejor no jugar, tanto por su tamaño, como por el celo con el que vigilan los huevos que han puesto.

Otro momento difícil de olvidar ocurre al final del recorrido, en la Sala 7, cuando el público, de nuevo enfundado en unas gafas de realidad virtual, se embarca en la visión de una película en la que se narra el día del impacto de un asteroide en la tierra y lo que aquello supuso.

La música de Rafel Plana "amplifica" la intensidad de este viaje, en el que la Fundación Ventós ha evocado los olores de un mundo perdido, en los tres grandes periodos de la era de los dinosaurios, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico.

Jordi Sellas ha remarcado que 'Dinosaurium' es un nuevo estreno mundial, que, al igual que ha ocurrido con otros proyectos de IDEAL, relacionados con Monet, Tutankamon, Julio Verne o Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel, está previsto que recale en diferentes países de todo el mundo. EFE

(Vídeo)

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