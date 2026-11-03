La Policia desaloja la acampada de Sol, con dos detenidos por resistencia

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Madrid, 3 nov (EFE).- Las policías Nacional y Municipal han desalojado esta madrugada la acampada de Sol de Madrid, en una intervención sin incidentes importantes, salvo la detención de dos personas por resistencia a la autoridad.

Así lo han informado a EFE fuentes policiales, que han indicado que el desalojo se ha producido en torno a las tres de la madrugada y que ahora se están desmontando las tiendas de campaña.

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Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid las trasladarán a depósitos municipales para su entrega a quien las reclame. EFE