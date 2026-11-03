La eliminatoria de Copa Anaitasuna-Cajasol Proin se disputará el 17 de noviembre

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Sevilla, 3 nov (EFE).- La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), de acuerdo con los dos clubes implicados, ha acordado reprogramar para el martes 17 de noviembre la primera ronda de la Copa del Rey entre el Anaitasuna y el Cajasol Proin que debería haberse disputado el miércoles pasado.

La eliminatoria, que se disputará a partido único en el pabellón pamplonés de La Catedral, fue aplazado la mañana misma del encuentro a causa del trágico accidente ferroviario ocurrido ese 28 de octubre en Urda (Toledo), que impidió el desplazamiento del conjunto sevillano hasta tierras navarras.

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El duelo en la pista del Anaitasuna, que milita en la División de Plata, será el segundo los tres encuentros consecutivos lejos de Sevilla que afrontarán los hombres de Antonio García Robledo en ocho días, ya que llega 'emparedado' entre las visitas al FC Barcelona (viernes 13) y al Frigoríficos del Morrazo (sábado 21).

Antes de ese triple compromiso viajero, el Cajasol Proin afronta una semana de trabajo condicionada por el parón internacional del próximo fin de semana, durante la que el plantel hispalense se entrenará sin sus tres convocados por las distintas selecciones: el lateral derecho chileno Rodrigo Salinas y los 'hispanos júnior' Gerard Román y Carlos Conchillo. EFE

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