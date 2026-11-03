La AFE, del fallecimiento de De Miguel: "El vacío que deja es enorme"

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Madrid, 3 nov (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha expresado este martes su "inmensa tristeza" por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y ha subrayado que "el vacío que deja es enorme" por su "compromiso y pasión" por el fútbol.

"El vacío que deja es enorme. Su compromiso con el colectivo de futbolistas y su pasión por el fútbol permanecerán por siempre con nosotros. En estos momentos de inmensa tristeza, hacemos llegar todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros", señala el mensaje en X del sindicato de futbolistas.

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Para la entidad que dirige David Aganzo, De Miguel "siempre formará parte" de la familia de AFE. "Descansa en paz, nunca te olvidaremos", concluye el pésame. EFE