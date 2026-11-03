Jubilados, autónomos, feministas, juristas y comunistas superan el examen de las juntas electorales

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes las casi novecientas listas que competirán en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una vez proclamadas por las juntas electorales provinciales, y no sólo figuran los partidos parlamentarios conocidos, sino que en el catálogo hay otras formaciones de signo muy variado: obreristas, comunistas, centristas, juristas anticorrupción, feministas, autónomos y de tercera edad.

Un veterano extraparlamentario es el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), que competirá en 29 provincias (le han anulado siete candidaturas) y tendrá como cartel electoral al donostiarra Asier Esparza, que fue candidato a la Alcaldía de San Sebastián y a la lehendakaritza. En 2023 sumaron 165.768 votos.

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Por Un Mundo Más Justo (M+J), fundado en 2004, ha logrado firmas para presentarse en casi una treintena de circunscripciones al Congreso. Se define como humanista y transversal y busca combatir la pobreza y las desigualdades y defender los derechos humanos y la justicia social.

Hasta en 12 provincias se podrá coger la papeleta de 'Escaños en blanco', formación surgida en 2010 en Badalona que defiende el voto protesta y aboga por dejar vacíos los asientos que logre en las instituciones. De hecho el único punto de su programa es ese, no tomar posesión de sus cargos.

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OBREROS, COMUNISTAS Y FALANGISTAS

En todas las circunscripciones concurre el Frente Obrero, que combina la lucha por la clase obrera con el patriotismo y un discurso contra la inmigración. En las elecciones de 2023 lograron 46.605 sufragios, el 0,19% del total.

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El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), con listas en 45 provincias, presume de ser el único partido marxista-leninista de ámbito estatal y se declara heredero del Partido Comunista de Dolores Ibarruri 'Pasionaria', del Partido Comunista Obrero Español fundado en 1973 por Enrique Líster, y del posterior Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE).

Al lado contrario está Falange Española y de las Jons, que estará en nueve provincias tras anularse cuatro listas y que lleva al jefe nacional del partido, Norberto Pico, como 'número uno' al Congreso por Madrid.

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Una de las novedades estas elecciones es Iustitia Europa, el partido fundado en 2023 por el abogado Luis María Pardo, que se define como reformista y surgido de la sociedad civil. Ha ejercido la acusación popular en diversos procedimientos judiciales, como los casos Koldo y Leire Díez. Solo se presenta en la circunscripción de Madrid con Pardo como cabeza de lista al Congreso.

LA DISPUTA POR EL CENTRO

En el centro político se sitúa Democracia 21, una nueva formación fundada por la abogada Miriam González, que se presenta por Madrid y Barcelona como un proyecto reformista y liberal, centrado en la regeneración democrática. Concurre en coalición con Ciudadanos y con los independientes de UCIN.

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El Partido Unionista del Estado de España (PUEDE), registrado en 2007, vuelve a presentarse en Asturias con su secretario general, José Luis Zapico, a la cabeza. Dicen que no son de derechas ni de izquierdas, sino una "alternativa serena". Hace tres años sólo cosechó 269 votos.

En Ávila concurre el Partido Demócrata Social Jubilados Europeos (PDSJE), una formación conocida como 'yayopartido' con domicilio social en Tarragona y registrada desde 2018. Su cabeza de lista es Carmen Manchón, una exconcejal de Ciudadanos de Igualada (Barcelona.

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Y por Murcia se presenta Tercera Edad en Acción (3e), tanto al Congreso como al Senado. Registrado en 2018 en Madrid, esta formación contra el edadismo lleva como cabeza de lista a su presidente, Domingo Díaz Carrillo. En 2023 concurrieron en La Rioja y Segovia.

En Alicante, Castellón y Tenerife --en Valencia no ha sido proclamada-- habrá listas del Partido Autónomos, creado para mejorar la situación de los trabajadores por cuenta ajena y los emprendedores. Piden despolitizar la administración y una fiscalidad justa.

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Y en Zaragoza y Huesca se presentan por primera vez la Federación de Independientes de Aragón (FIA), que defiende especialmente los intereses de trabajadores y autónomos.

EL FEMINISMO ANTITRANS

Feministas al Congreso (PFAC) se presentará sólo en Álava, pues su apuesta principal por Vizcaya ha quedado excluida y su presidenta, Pilar Aguilar Carrasco, una profesora que estuvo encarcelada en el franquismo, no podrá ser candidata. Defienden el feminismo tradicional contrario a la ley trans y a favor de prohibir la prostitución y la pornografía.

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También se anulado la lista de Feminism8 (F8), que se presentaba por Tenerife y no cumplía con las 'listas cremallera'. Llevaba en cabeza a Nuria Morales Delgado y con Rosa María González Saenz Casas, la presidenta del partido, como número dos. Se registró en Madrid en 2018 tras el éxito las movilizaciones del 8M y defienden un feminismo "transversal".

Este año no llegó a presentar listas el histórico Partido Feminista que en 2023 presentó como candidata por Madrid a Lidia Falcón, una activista de la transición que acabó expulsada de Izquierda Unida en 2020 por cuestionar las identidades trans.

En estas elecciones hay varios partidos que solo se presentan en su provincia, como Alternativa Malagueña en Málaga; la agrupación Formentera Viva encabezada por el expresidente del Consell Llorenç Córdoba que pugna por el nuevo escaño de la isla; y la formación navarra Eguzkilore, creada en 2023 para defender la democracia directa, la protección de la infancia, la salida de España de la OTAN o la eliminación del polígono militar de las Bardenas Reales.

En la provincia de Valencia compiten hasta tres candidaturas locales: Valencia Unida, liderada por Vicente González-Lizondo, hijo del diputado de Unió Valenciana (UV) de los años ochenta; Agenda Valenciana, impulsada por el jurista José Ramón Chirivella; y la coalición Renacer/Renàixer,encabezada por Miguel Ramón Martí.

INDEPENDENTISTAS, SOBERANISTAS, LEONESISTAS

En Cataluña estará la formación independentista Alhora, impulsada por la exconsellera Clara Ponsatí, antes en Junts con Carles Puigdemont, que pretende expulsar de Cataluña toda presencia del Estado (Fora Espanya es su lema) y crear conflicto en el Congreso. También concurre Convergents, el partido centrista soberanista del conseller Germà Gordó del Gobierno de Artur Mas, que sólo se presenta por Tarragona, donde tienen dos alcaldes y diez concejales, al no lograr avales en Barcelona.

Y en Canarias pugnarán dos nuevos proyectos soberanistas: Drago Canarias, el partido que fundó el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez y que renunció a sumarse a la coalición de Frente Amplio y Podemos, y Liberación Canaria, que reclama hacienda canaria propia y el control de sus aguas.

En las dos provincias de Extremadura habrá papeletas de Nuevo Extremeñismo, de izquierda soberanista, y en Castilla y León hay dos formaciones que abogan por crear una comunidad autónoma propia para León, Zamora y Salamanca: el ya veterano Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL), y el Proyecto Alantre, una formación progresista y ecologista que sólo estará en León. Con distinto objetivo se presenta el Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCi), que defiende más autogobierno pero para las 9 provincias.