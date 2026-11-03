Intervenida más de una tonelada de cocaína oculta en un pesquero en Santa Pola (Alicante)

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Alicante, 3 nov (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido 1.184 kilogramos de cocaína oculta entre redes en un barco pesquero atracado en el puerto de Santa Pola (Alicante), en una operación que se ha saldado con diez personas detenidas y otra investigada.

Según ha informado este martes el instituto armado, el alijo estaba distribuido en 40 fardos de arpillera, escondidos en diez recipientes de grandes dimensiones parcialmente cubiertos con redes de pesca para dificultar su detección, y cuatro de los arrestados han sido enviados a prisión provisional tras su puesta a disposición judicial.

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La investigación ha permitido identificar una estructura organizada con un reparto de funciones entre quienes presuntamente recogían y transportaban la droga por mar y los que prestaban apoyo desde tierra.

Los agentes investigaban desde principios de año el posible uso de embarcaciones pesqueras para introducir drogas a través de la costa alicantina y, en este contexto, el 18 de septiembre se detectaron movimientos sospechosos de un barco frente al litoral de la provincia que se dirigía a Santa Pola, a lo que se sumó la detección de un hombre que presuntamente realizaba labores de vigilancia en las inmediaciones de los pantalanes para alertar de una posible presencia policial.

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Una vez atracada la embarcación, efectivos del Servicio Marítimo Provincial y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante (USECIC) accedieron al pesquero y localizaron los diez recipientes que contenían la droga.

En esta primera fase fueron detenidas tres personas y se realizaron dos registros domiciliarios en un piso de Elche y un chalet de Santa Pola, donde se intervino una embarcación, un vehículo y una motocicleta.

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Dentro de la red, unos se encargarían de recibir la droga en alta mar y trasladarla hasta el puerto a bordo del pesquero, otro prestaba apoyo desde tierra mediante labores de vigilancia durante la llegada de la embarcación mientras que había más que recibían la mercancía.

Dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, la operación ha sido desarrollada por el equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante con la participación del Servicio Marítimo Provincial y la USECIC, con el apoyo del Centro Operativo Complejo (COC) de la Comandancia de Alicante.EFE

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