Granada, próximo rival del Tenerife, recibe con “enorme tristeza” la muerte de De Miguel

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Granada, 3 nov (EFE).- El Granada ha recibido “con enorme tristeza” el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, que es el rival de los rojiblancos en el partido de la Liga Hypermotion previsto para el próximo sábado en el Nuevo Los Cármenes y que, todo hace indicar, será aplazado.

“Desde el Granada CF recibimos con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Mandamos todo nuestro apoyo y nuestro más sincero pésame a su familia, sus compañeros y toda la afición del Club Deportivo Tenerife en estos duros momentos”, expuso el club andaluz en un comunicado.

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“La familia rojiblanca está con vosotros. Descansa en paz, Jesús”, añadió.

El Granada se ha puesto a disposición del Tenerife y de LaLiga en estos complicados momentos, tanto para el club insular como para el fútbol español, y asume que hay muchas posibilidades de que el partido del sábado sea aplazado.

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El incidente que derivó en el empeoramiento del estado del jugador y su muerte se produjo en los últimos instantes del encuentro de este lunes entre el Tenerife y el Andorra, cuando el delantero tinerfeñista disputaba un balón con el guardameta Jesús Owono, en una acción que acabó con ambos futbolistas impactando, provocando que el duelo quedara suspendido y la evacuación del jugador en ambulancia para su traslado a un centro hospitalario tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. EFE

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