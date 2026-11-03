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Garamendi rechaza la huelga y aboga por sentarse a trabajar para arreglar los problemas

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Madrid, 3 nov (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado de nuevo la huelga general del 11 de noviembre, porque "no tiene sentido" al convocarse contra la oposición y las empresas y, menos, tras el accidente ferroviario, y ha pedido sentarse a negociar para arreglar los problemas.

Cuestionado por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este martes ha pedido a los sindicatos reconsiderar la huelga general del 11 de noviembre tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), Garamendi ha coincidido en que no ha entendido en ningún momento esa "huelga electoral".

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"¿Es el momento para ponerse a gritar o el momento para pensar, para que los españoles decidan qué quieren a partir del día 29?", se ha preguntado, criticando "una huelga que es parte de una campaña, es una huelga electoral".

En este momento, ha explicado, "deberíamos sentarnos, valorar, trabajar y no crispar, (...) ponernos todos a trabajar y ver cómo arreglamos los trenes, las infraestructuras, nuestro país".

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Ha asegurado que en la patronal, "cuando nos queremos sentar, nos sentamos" a negociar, y ha rechazado que sean los empresarios los que no han querido abordar el acuerdo nacional de convenios con los sindicatos.

"Quiero deciros que ellos (los sindicatos) anularon la reunión ese mismo día porque curiosamente iban a convocar esta huelga electoral", ha dejado claro.

Esta mañana, en un encuentro informativo organizado por Europa Press, Feijóo ha dicho que no cuestiona el derecho constitucional de huelga, pero sí "el sentido de la oportunidad" y en este momento esa huelga es "manifiestamente inoportuna".

"Reconsideren esa huelga, convocada contra la oposición, tal y como ha confirmado la directora de la campaña del PSOE", ha pedido Feijóo, quien ha añadido que antes era "un profundo error de concepto", pero 69 muertos después "es un grave error".

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han defendido la importancia de mantener una huelga que también busca defender la inversión en servicios públicos. EFE

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