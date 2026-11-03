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Feijóo pide un mandato "claro" para acometer la "reconstrucción nacional que España necesita"

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido un mandato "claro" y "fuerte" para recuperar "el respeto" y "el rumbo" en España, y acometer así la "reconstrucción nacional que el país necesita". "Para mí gobernar nunca ha sido una broma", ha declarado.

"Pido un mandato claro para hacer posible la reconstrucción nacional que el país necesita. Un mandato fuerte para hacer todo lo que tenemos que hacer y para hacerlo cuanto antes. Un mandato para recuperar el rumbo, afrontar los problemas y poner a España en marcha", ha trasladado este martes Feijóo en los Desayunos Informativos de Europa Press.

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El líder de la oposición ha admitido que quiere un mandato "claro" como el que tuvieron Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy para contar con un grupo parlamentario que le respalde y no estar en la "componenda permanente" sino poder llegar a acuerdos y tomar decisiones desde el primer momento.

Un mandato "claro" que, según ha explicado, es aquel en el que existe una "sintonía" para hacer las cosas "bien" y "pronto". "No estamos simplemente para llegar al Gobierno y hacer ajustes, sino para devolver el respeto al Estado de Derecho y a la independencia de las instituciones", ha abundado.

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"ACABAR CON LA CORRUPCIÓN" Y "VALORAR EL ESFUERZO"

Ante ello, Feijóo ha expuesto su "hoja de ruta" electoral basada en tres compromisos. El primero de ellos, asegurar "la decencia" en la política para "acabar con la plaga de la corrupción": "La política es una responsabilidad, no un privilegio, por lo que quien no sienta este peso no debería ejercerla".

En este contexto, ha argumentado que, después de una tragedia, "hay que asumir responsabilidades" puesto que, de lo contrario, se traslada el mensaje "devastador" de que "en España puede fallar todo sin que responda nadie". "En un país no todo puede leerse desde el interés partidista", ha reprochado.

Su segundo compromiso es que España vuelva a "funcionar", lamentando que, en sus palabras, "Sánchez no sabe dirigir una nación y Puente no sabe ser ministro": "Quiero ganar para gobernar, quiero gobernar para tomar decisiones y quiero tomar decisiones para solucionar problemas".

Por último, se compromete a garantizar que el esfuerzo de la gente "vuelva a merecer la pena", lamentando que "a los españoles se les ha pedido más que nunca y han recibido menos": "Más impuestos, más dificultades, más burocracia, más incertidumbre y menos oportunidades", ha esgrimido.

"Mi compromiso es claro. Que quien se esfuerza pueda progresar, que una persona que trabaja pueda formar una familia, que un joven pueda emanciparse, que quien emprende encuentre un país que no le ponga obstáculos constantemente, que quien crea empleo tenga un marco estable y que quien cumple con sus obligaciones no sienta que siempre es el último de la fila", ha reivindicado.

Así las cosas, ha reiterado su compromiso de "revisar las subidas fiscales de estos años", de "bajar impuestos" y de que "cada euro que se le pida a los ciudadanos se traduzca en mejores servicios, en mejores oportunidades y en un Estado que cumpla con sus obligaciones"; advirtiendo que el 29 de noviembre está en juego "aceptar el deterioro como algo inevitable" o "emprender la reconstrucción nacional".

"PEDRO SÁNCHEZ HA SIDO EL ERROR"

"España no necesita más ruido, necesita rumbo; no necesita más personalismo, necesita un proyecto compartido; no necesita un gobierno preocupado por sobrevivir, necesita un gobierno dispuesto a servir. Eso es lo que está en juego el próximo 29 de noviembre. No estamos ante una simple alternancia política, estamos ante la decisión más trascendental de los últimos 50 años", ha sentenciado.

Con todo, el líder del PP ha señalado que España "no necesita un Gobierno que solo se haga eco de su hartazgo, sino uno que le garantice un rumbo mejor". "Es la hora de la rectificación", ha apelado, llamando a "convertir la decadencia en una decisión democrática de cambio".

"Pedro Sánchez ha sido el error y las naciones con instinto de supervivencia no persisten en los errores, los corrigen. El dilema que afronta España el próximo domingo 29 no es simplemente si un partido sustituye a otro, es si somos capaces de reconocer que esta forma de ejercer el poder ha llegado a su límite y de corregir el rumbo antes de destruir el país por completo", ha avisado.

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