Feijóo estima que los mandatarios de la Cumbre Iberoamericana respetan al rey y a España

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Madrid, 3 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este martes que los mandatarios que vienen esta semana a Madrid para participar en la Cumbre Iberoamericana, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, respetan al jefe deL Estado y a España.

Ante la nueva visita de Milei, tras los insultos que profirió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su último viaje a Madrid, Feijóo ha sido preguntado en un desayuno organizado por Europa Press si cree que su presencia en España perjudica al PP y favorece a la izquierda.

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"Yo no hago cálculos electorales sobre los presidentes legítimamente elegidos en los países hermanos", ha señalado.

Feijóo, que no tiene previsto reunirse con Milei, ha recordado que la Cumbre Iberoamericana está presidida por el rey: "Entiendo que los mandatarios que vienen serán mandatarios que respetan al jefe de Estado de nuestro país y que respetan a nuestro país", ha añadido.

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Tras asegurar que quiere mucho a Argentina, un país que ha visitado en varias ocasiones, ha asegurado que si él fuera presidente y Milei viniera a España invitado por otro partido y le criticara ni se le ocurriría romper relaciones diplomáticas.

A su juicio, el problema de la política exteriores de Sánchez es que ha llevado sus temas "partidistas o personales" a las relaciones exteriores en vez de defender los intereses de España.

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Al margen de Milei, el líder del PP se ha mostrado convencido de que Moncloa está intentando que no venga a la cumbre la presidenta encargada de venezolana Delcy Rodríguez; "lo comprendo", ha apostillado.

"Dicen que es ella la que no quiere venir; no se lo crean", ha apostillado. EFE